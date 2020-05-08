夏日炎炎，一杯珍珠奶茶、奶蓋等飲品是不錯的消暑方法，不過近年以大勢姿態進軍香港的內地茶飲品牌喜茶（HEYTEA）被揭目前全港只餘下兩間分店營業。 其實除了喜茶，香港還有不少特式茶飲店，到底有哪些茶飲值得一試？

喜茶（HEYTEA）在水港只剩下兩間分店。（heyteahk@instagram）

大陸茶飲品牌喜茶（HEYTEA）在2012年，早年香港人流行深圳一日遊因而令港人認識這品牌，就算已開事業多年，排隊1小時是「基本」，可見其受歡迎的程度，2018年終於登港，開幕初期成為熱話，不少市民不惜花3 - 5小時排隊，為的只是品嚐到一杯濃郁的厚芝士奶蓋茶飲，全盛時期，全港共有8間分店；進港第2年，近日有報導指只剩下銅鑼灣時代廣場，以及沙田新城市廣場兩分店。



對於喜茶的「衰退」，茶飲迷又不用傷心，香港仍然有值得支持的茶飲店，質素不下於喜茶，最重要一定不用排3小時才飲到。

按圖看看喜茶（HEYTEA）昔日光彩 ==>

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圓圓小姐由台灣人開設。（ladybobo.tea@instagram）

圓圓小姐

圓圓小姐是由嫁到香港的台灣女生開設的，主打台灣味道，9成材料都用台灣貨。老闆熱愛茶飲，在台灣有一日一杯珍珠奶茶的習慣，對飲品要求甚高，所有茶和奶的比例也有研究，就算茶膽也是自己調配；圓圓小姐的配料也十分用心，珍珠也有分黑糖與蔗糖，仙草非常柔嫩易啜入飲管，筆者最喜歡「鮮奶三重奏」，能一次嘗試珍珠、芋圓及仙草，十分滿足；溫馨一提，台灣味的茶飲都是偏甜，謹記選擇自己的甜度，像筆者飲鮮奶三重奏是選「無糖」，如果不知如何選擇，店員也樂意解答。

壹茶在旺角中心設有分店。（mkteaonehk@facebook）

壹茶

壹茶雖然是香港人開設，但水準也毫不遜色，當成行成市都是「芝士奶蓋」，小店推出「蛋糕珍珠奶茶」，是全港首創，奶茶茶底供4款選擇，茶味香濃，配上由北海道3.6牛奶、淡奶油和秘製調味料等打成蛋糕醬，口感獨特，是店舖的王牌茶飲。

熱愛茶飲的朋友都知配料是十分重要，身為「珍珠控」的筆者，她們的珍珠非常彈牙、入味，甜度適中，不會飲完有涸喉感覺；另外，她們的奶蓋是奶味比芝士味重，如果不喜歡芝士味的朋友，不妨一試。

皇茶主打濃濃的奶蓋茶飲。(royaltea_by_teacircle@Instagram)

皇茶

皇茶同樣是主打奶蓋與水果茶，芝士奶蓋都深受網民歡迎，份量多，味道充滿芝士鹹香，而且香滑，配上原茶可以利用香濃茶味中和芝士的味道，不覺膩；另外，水果底的奶蓋系列也非常受歡迎，如火紅芝芝和芒果芝芝，非常清新，水果味也不會因碎冰而變淡。

值得一提是，店舖更出售啤酒，選用日本Suntory，香港較少見，而且用芝士奶蓋代替啤酒泡，甜度適中且十分特別，女生「酒鬼」必試。