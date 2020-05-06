第39屆香港電影金像獎頒獎典禮，在新型冠狀病毒肺炎COVID-19的影響下改為於今天（6/5）下午3時網上直播宣讀賽果。 當中《少年的你》成為大贏家，橫掃共8個獎項，而周冬雨亦榮獲「最佳女主角」，賽前大熱、並6度提名「最佳女主角」的鄭秀文（Sammi）再度失落影后殊榮。

6度提名香港電影金像獎「最佳女主角」的鄭秀文（Sammi）再度失落影后殊榮。（《花椒之味》劇照）

鄭秀文以「雙提名」入圍卻失落影后

今屆金像獎早於4月公布提名名單，「最佳女主角」候選人分別為周冬雨（《少年的你》）、蔡思韵（《幻愛》）、鄧麗欣（《金都》）以及鄭秀文（《花椒之味》）（《聖荷西謀殺案》），其中鄭秀文更以「雙提名」入圍，加上是次已是她第六次衝擊金像影后，令不少觀眾都希望鄭秀文能憑電影封后，亦認為她絕對值得這機會，甚至需還給鄭秀文一個交代。

【按圖看】鄭秀文6度提名香港電影金像獎「最佳女主角」＝＝＞

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6度提名全數落空 努力不懈

不過，鄭秀文得到民心卻始終失落影后。鄭秀文自1988年出道，抒情慢歌到後來的快歌令她知名度大增，更得到「天后」的美譽，不單在歌唱事業與形象方面勇於嘗試，亦陸續參演不同演藝作品。

2000年為鄭秀文的歌影高峯時期，當時與劉德華合作主演《孤男寡女》，Kinki一角更加獲得多個電影頒獎典禮的「最佳女主角」提名，包括香港電影金像獎，亦是首度入圍，雖然全數落空，但鄭秀文仍然努力不懈，做好每個角色。

鄭秀文於2005年拍攝《長恨歌》時推掉了大部份工作，為的只是希望以更流利標準的普通話，演好角色。（《長恨歌》劇照）

分別於2001年參演《鍾無艷》、《同居蜜友》和《瘦身男女》，有着胎記的鍾無艷、女強人、肥妹造型等都令觀眾留下深刻印象，憑三套電影提名當年第21屆金像獎「最佳女主角」；2005年拍攝《長恨歌》時，亦推掉了大部份工作，為的只是希望以更流利標準的普通話演好角色，《長恨歌》一角亦令鄭秀文得到25屆金像獎「最佳女主角」提名，續後亦憑《高海拔之戀II》、《盲探》角逐影后獎項，可惜仍然失落而回，連帶今屆已是6度落選。

回顧鄭秀文於《花椒之味》的演出：

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面對崎嶇獎項之路：「一顆平常心」依然是最美好的心態

屢次與獎項擦身而過，影迷面對的是替鄭秀文感到不值，可鄭秀文卻抱有感恩以及平常心之心態面對。早在得知今屆金像獎入圍名單後，她已於社交平台分享其感受，直指這20年來大多用「平常心」這文字去回答每次入圍的感受，但背後盡見更多細緻感受，亦用上「夢遠得可怕，就似不可攀」這句歌詞表達，她解釋，曾經有過「人會輸到連想贏(敢贏）的夢想和勇氣也沒有了」的一刻。

獎項事縱然兜轉崎嶇，mi發現，「一顆平常心」依然是最美好的心態。無論結果如何，最感激這兩部電影的團隊們.也謝謝一直陪mi走過N次提名的你們。 鄭秀文

回顧鄭秀文於《聖荷西謀殺案》的演出：

縱然沒有得獎，鄭秀文於入圍電影《花椒之味》飾演夏如樹一角，演出典型香港OL，甚至「中女」，平凡而貼地，交幟出放下執著以及圓滿自己的成長故事，觸動人心；而另一套入圍電影《聖荷西謀殺案》，鄭秀文更為了詮釋角色「阿Ling」亦善亦惡的一面而特意增肥，就連走路方式、說話語氣也作出相應調整，為了只是希望觀眾透過這些小調節更能代入角色，感受到角色的情感。

鄭秀文在社交平合分享，「一顆平常心」依然是最美好的心態。（《聖荷西謀殺案》劇照）

工作只是生命中一部份 重視蛻變多於獎項

獎項雖是一份榮耀，但得到他人認同才是真真正正擦不掉的努力痕跡。現在的鄭秀文於要求自己的同時，卻帶有一份隨心。比起一切事物，鄭秀文亦在社交平合分享，現時追求的是演出上的蛻變。

或許，鄭秀文現時所希望的是，觀眾能看到不一樣的自己、不一樣的「鄭秀文」，而非一貫的天后形象。