【母親節禮物】勞力士款式端莊又保值　三款適合媽媽的入門錶款

本週末就是一年一度的母親節了，不知道大家是不是已經準備好要跟媽媽表達心意和謝意了呢？有的人除了跟媽媽吃飯、送送花之外，也許還會想要送個禮物給她，然而光是送禮物就是一門大哉問了，畢竟有這麼多東西可以當作禮物，該怎麼挑實在很傷腦筋。不過可能有些錶迷早早就將目標鎖定在一個比較明確的範圍內了——既然本身愛錶，那麼愛屋及烏送媽媽一只好錶似乎也是很合理的事，當然手錶品牌和款式也是成千上百種，若媽媽已經心有所屬的話那很容易，就是去付錢就對了，而如果是出於自己的心意想要給媽媽一個驚喜，勢必就要多做點功課幫媽媽找到一款好看、耐用又實用的手錶禮物了。

而在經典手錶系列中，要符合風格偏向中性、錶徑不要太大、入手門檻不能太高等前提的作品，包括Datejust、Lady-Datejust和Oyster Perpetual等系列的不鏽鋼基本款（Rolex官網）

考慮到市場對於勞力士手錶的一面倒好評，加上他們家手錶相較其他頂級錶廠的入門款價格真的是親切許多，因此小編也試著從勞力士各系列中挑選一些比較容易入手、又符合女性需求的款式讓大家參考。在挑選推薦錶款時首先會根據一些大原則，例如像品牌歸納為專業手錶（主要是運動錶）的系列可以先跳過，因為這些系列強調的運動機能或功能性對媽媽們而言可能大多數都是備而不用，加上勞力士運動錶的外型和錶徑對於女性來說可能會覺得粗獷了點，因此我們可以先把範圍集中在品牌定義的經典手錶系列。

而在經典手錶系列中，要符合風格偏向中性、錶徑不要太大、入手門檻不能太高等前提的作品，經過刪去法之後剩下的選擇其實也就很明確了，包括Datejust、Lady-Datejust和Oyster Perpetual等系列的不鏽鋼基本款，大概就是符合我們這次推薦目標的選擇，以下就按照價格由低到高（但都屬於入門價位帶）篩選出適合作為母親節禮物的勞力士手錶款式。

Oyster Perpetual 26（176200）

Oyster Perpetual系列的錶徑共有5種大小，清一色都在40mm以下，憑心而論女性佩戴應該都滿適合的，然而如果是針對最容易入手價格這點，錶徑最小的26mm版本是我們想要推薦的選擇。Oyster Perpetual 26採用不鏽鋼錶殼、拋光錶圈加上三板帶是中規中矩的設計，其中這款176200的粉色面盤應該很能獲得女性共鳴，而且它的時標又矩形和阿拉伯數字的組合，在系列中屬於少數，看起來也比較別緻，這點也會讓愛美的女性更有fu。勞力士2020年開始有調整手錶的定價，不過Oyster Perpetual 26在這波調價潮裡面價格並沒有變動，跟2019年保持一致，如果還能問到折扣的話，那真的是與勞最近的距離，重點是它的品質也是勞力士出品有保障，即使是入門款也還是有一定的高水準。

Oyster Perpetual 26（176200）（Rolex官網）

不鏽鋼材質／2231自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑26mm／參考價：HK$ 41,500

Datejust 31（178240）

Datejust家族中若不把Lady-Datejust算進來，那麼最小的尺寸即為31mm，而光是這個尺寸的不鏽鋼款就有許多款式變化了，例如錶圈是拋光、坑文或鑲鑽，錶帶是三板帶、五珠帶，面盤有沒有鑲鑽石等等，其中一些細節的變化就可能影響手錶價格的高低，在此我們以最基本的拋光錶圈搭三板帶的178240為例，相比上面介紹的176200它多了日期顯示，不過Oyster Perpetual 26的矩形時標和指針上有夜光塗層，這款搭配羅馬數字時標嵌塊的178240則是沒有夜光效果，不過對於媽媽們而言，有沒有夜光效果應該不會對她們造成太大困擾，主要的差別還是在於錶徑以及多了日期顯示的部分。

Datejust 31（178240）（Rolex官網）

不鏽鋼材質／2235自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑31mm／參考價：HK$ 55,100

Lady-Datejust（279160）

Lady-Datejust專指錶徑為28mm的款式，它其實跟Datejust家族一樣，即使在單一尺寸中也還是會衍生出很多不一樣的錶話，包括錶圈、鍊帶、面盤顏色、面盤材質、有無鑲鑽裝飾等，這系列中最最基本的一樣是拋光錶圈＋三板帶的組合，因此它基本上和前面介紹的178240除了錶徑差了3mm之外，外觀上看起來都一模一樣，不過錶徑較小的279160價格卻稍微高了些，原因應該跟它搭載的是勞力士較新推出的2236機芯有關，這款新機芯具備Syloxi矽游絲，加上內部還有其他品牌的新技術加持，包括發條儲能也獲得提升，有55小時可用，如果希望媽媽拿到帳面看起來數據更理想的手錶，那麼會想多加一點點預算選擇Lady-Datejust並不難理解。

Lady-Datejust（279160）（Rolex官網）

不鏽鋼材質／2236自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑28mm／參考價：HK$ 56,000

以上這三款都是勞力士旗下相對容易入手的基本款，整體設計經典而不失優雅，對女性來說也不會顯得太Man，剛好可以作為母親節禮物的候選目標，而且勞力士手錶的款式真的很多，就連以上這三款，在相同價格內也還有其他面盤顏色或時標類型可以挑選，讓人更能依據媽媽們的喜好來挑選適合她們的那只錶作為母親節禮物。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：母親節推薦勞力士最好入門的三支錶】