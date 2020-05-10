【The King：永遠的君主】李敏鎬與金高銀主演《The King：永遠的君主》播出後，第二女主角鄭恩彩討論程度直逼女一金高銀，更被揭黑歷史疑屢當小三？

韓國劇集《The King：永遠的君主》與李敏鎬更合襯，令觀眾對第二女主角鄭恩彩產生好奇。（《THE KING：永遠的君主》劇照）

比起金高銀，與李敏鎬更為合襯？被稱為「最美女總理」

鄭恩彩於《The King：永遠的君主》中飾演首位女總理，劇中的貴氣打扮加上本身擁五官輪廓清晰與白皙的肌膚成為劇中焦點之一，亦被稱為「最美女總理」，甚至被認為比起女主角金高銀，與李敏鎬更為合襯。

劇中的角色嫁入政治世家而加入政界，從而登上女總理之位，下一步則希望能夠成為皇后，野心勃勃。然而，33歲的鄭恩彩於現實世界中，畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，曾在外國留學8年的時間。早於10年前因拍攝廣告而出道，屬韓國SM娛樂旗下經紀公司Keyeast之藝人，主要拍攝廣告為主，後來逐漸涉及戲劇方面的演出，惟代表作不多。

鄭恩彩被稱為「最美女總理」，甚至被觀眾認為比起女主角金高銀，與李敏鎬更為合襯。（《THE KING：永遠的君主》劇照）

被網民票選成「花瓶演員」，花邊新聞比演技更好看？

2013年上映的電影《無人的女兒海媛》，鄭恩彩憑劇中一角得到第33屆電影評論家協會獎頒獎典禮所頒發的最佳新人女演員獎，知名度稍為提升。不過，鄭恩彩仍未能獲得全數觀眾的認同；2019年，韓國網站DCInside公佈了一項由網民票選的「花瓶演員」結果，鄭恩彩則榜上有名，佔據第10名的位置，而大部份投選她的網民均認為，鄭恩彩有着可觀的外貌，不過演技卻平平，亦沒什麼較突出的作品。

即使是次有份參與《The King: 永遠的君主》演出，亦沒太多人留意她的演技，討論集中於她的花邊新聞。早於2013年，鄭恩彩被媒體拍攝到與日本男演員加瀨亮在東京一同購物，鄭恩彩否認二人親密關係，險些被貫上第三者之名。然而，在《The King: 永遠的君主》首播之時，亦被爆出10年前疑似介入歌手鄭俊日的婚姻。

《The King: 永遠的君主》劇照：

曾當第三者一事引起關注

據韓國媒體《wikiTREE》報導，鄭俊日的粉絲俱樂部網站其中一篇文章指鄭俊日早已於2010年結婚，並非單身，亦指曾屢次外遇，其中一名第三者便是鄭恩彩。文章中亦有粉絲表示，在2011年鄭俊日未曾公開自己已婚的婚姻狀況前，經常在鄭俊日的演唱會上看到鄭恩彩到場支持，更以為鄭恩彩他的女朋友。而報導亦指，有鄭恩彩身邊的人士向他們透露，鄭恩彩與鄭俊日當年的確曾交往過，不過鄭恩彩並不知道對方已有家室，同樣是受害的一方。此事引起網民的熱烈討論，甚至比起她於劇中的演技更為在意。

鄭恩彩的花邊新聞與造型受到關注，但未知她於《The King: 永遠的君主》的演出又會否令一眾觀眾對她改觀？(jungeunchae_@Instagram)

另一邊廂，大部份觀眾亦將劇中焦點放於鄭恩彩的外貌之上。由於《The King: 永遠的君主》飾演女總理，妝容方面需選紅唇、濃妝，帶出幹練氣場。至於擁有白皙皮膚的鄭恩彩，私下卻多以淡妝示人，仍見皮膚狀態良好，令人羨慕。說到她的保養秘訣，鄭恩彩則曾在韓國美妝節目《Get it beauty》分享過，她會盡量控制飲食，進食不加入調味料的沙律菜，不但健康，亦不用擔心卡路里的攝取。而護膚方面，鄭恩彩分享指自己不擅長化妝，而且自己的皮膚屬於敏感肌，故此工作以外的時間都盡量不化妝，只塗上防曬，或化上淡妝，同時為避免皮膚暗沉，鄭恩彩都會選擇豆沙紅唇膏，呈現好氣息。

鄭恩彩的花邊新聞與造型受到關注，但未知她於《The King: 永遠的君主》的演出又會否令一眾觀眾對她改觀？

私下的鄭恩彩十分樸素＝＝＞

+ 5 + 4 + 3

（資料來源：《wikiTREE》,《Get it beauty》）