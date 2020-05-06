Dior自2018年推出 #ABCDior個人化訂製服務，繡上名字後的Book Tote變成獨一無二的手袋。品牌於五月擴大刺繡服務的字體選擇，推出簡體中文版，繡上簡體字的Book Tote感覺截然不同，旋即引起時尚界的熱烈討論。

Angelababy手上的Dior全新Book Tote以Rosa Mutabilis（月季花）為靈感，繡上簡體中文字（HK$22,000）（微博＠DIOR迪奥）

Dior Book Tote自推出以來一直大受歡迎，2020春夏系列更以大自然為靈感，配上動物與花卉圖案，加上全新尺寸的Mini Book Tote，令人愛不釋手。為進一步照顧內地市場的需要，Dior特地加入中文客製化刺繡服務中，並邀請了四位內地女星首先體驗，宣傳照於官方微博上載後隨即引起網民熱列討論。

【按圖看】除了Angelababy，吳謹言、景甜及張雪迎示範不同顏色加上全新簡體中文版刺繡的Book Tote：

Book Tote推出至今仍然穩佔IT Bag榜首，手袋雖以帆布製成，卻經典大方。而且輪廓簡約，實用之餘也不失時尚感。Book Tote的製作工序繁複，工匠需超過150萬個刺繡針步。作一個Book Tote Bag涉及超過150 萬個刺繡針步

經典復古的Oblique配合名字刺繡訂製服務，一直深受明星與網紅歡迎，當中如Rihanna、Jennifer Lawrence、韓星秀智、歐美網紅Chiara Ferragni等，於時尚界的曝光率非常高。

經典復古的Oblique配合名字刺繡訂製服務，一直深受明星與網紅歡迎。（Getty Images）

Dior Book Tote中文字刺繡袋是驚還是喜？網民：「廉價感十足」

大容量手袋一向是實幹女生的心頭好，不過不少網民認為繡上簡體字的Book Tote「像假貨」、「廉價感十足」、更指「只有小學生才會用上繡有中文名字的袋子」，評價好壞參半。簡體中文版個人化服務於5月1日至31日在Dior各大精品店提供，未知若作為母親節禮物，收到客製化手袋的媽媽是驚還是喜。

2020春夏手袋潮流 大袋回歸﹗

2020年春夏手袋潮流走向兩極，同時興起超迷你與超大手袋。對於上班族來說，手袋講求款式外，實用性更是一大考慮因素，容量大的Tote bag便成為不少女生的首選。今季各大品牌推出的Tote Bag各有特色，包攬粉嫩色調到時尚型格，深受時尚紅人愛戴。

【按圖看】2020年春夏手袋潮流 高級感款式物超所值？不需一萬買到名牌皮革大袋：