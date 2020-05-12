日本人氣男星山下智久自上年開設個人IG後便不時更新，日前兩段以「女友視覺」拍攝的煮食片段成為網上熱話。出道多年，他的魅力仍然不減，更有「國民老公」之稱，憑藉的除了是帥氣外表，還有樂觀正面的個性。

日本人氣男星山下智久自上年開設個人IG後便不時更新，日前兩段以「女友視覺」拍攝的煮食片段成為網上熱話。（IG＠tomo.y9）

相信不少女生還記得上年五月時，山下智久宣布開設個人IG時的驚喜心情。當時帳號開設不到一天，已吸引了過百萬的粉絲追蹤，至今的粉絲數量已超過480多萬。雖然偶像於社交媒體上與粉絲互動於現今世代不再是大新聞，但作為日本傑尼斯事務所首位開設官方IG的藝人，山下智久此舉仍然引起轟動。

山下智久於IG上透露，其實自己享受下廚樂趣，不用拍劇的時候喜歡到超級市場選購食材。（IG＠tomo.y9）

疫情持續肆虐下，為減少社交接觸，不少藝人也開始拍攝影片與粉絲分享生活日常，山下智久亦參與其中。他於IG上透露，其實自己享受下廚樂趣，不用拍劇的時候喜歡到超級市場選購食材，又向粉絲示範如何自製最愛的Detox water與三文治，意外展現出居家暖男一面，不少粉絲對於他的「女友視角」拍攝甚為受落，爭相回應：「這都是他先傳給我，才上傳到 Instagram 的」、「我先承認他的女友就是我」。

山下智久為減輕母親負擔11歲成為練習生

山下智久在11歲時便加入了傑尼斯事務所成為練習生，經歷刻苦的訓練生涯。（IG＠tomo.y9）

雖然山下智久出道以來緋聞不斷，但他於演藝上的拼勁亦不容忽視。正因為努力不懈的個性，令他出道24年仍然成為觀眾的寵兒。山下智久出生自單親家庭，童年時看到母親為生計勞碌奔波感到心酸，便想快點開始工作，減輕她的負擔。所以他在11歲時便加入了傑尼斯事務所成為練習生，經歷刻苦的訓練生涯。未正式出道前，他曾擔任舞蹈員，試過一天內為三場演唱會伴舞，每個演唱會分別有20多首歌曲，合共60多首歌曲，可以想像這是一份需要堅強的意志與魄力才能完成的工作。

不認輸的心態是兼顧演藝事業與學業的最大動力

雖然當初拼命考入大學是緣於中學老師的一句「你應該沒辦法念大學吧」激發起不認輸的心態。（IG＠tomo.y9）

同時兼顧工作與學業並不容易，但山下智久利用拍攝的空擋讀書，終於考上明治大學商學部。他於母校進行畢業典禮致詞曾表示，他認為人生就是不停做選擇和下決定，而他的人生第一個困難的選擇是，一邊繼續藝能活動，一邊升讀大學這個決定。雖然當初拼命考入大學是緣於中學老師的一句「你應該沒辦法念大學吧」激發起不認輸的心態，但這樣的經歷也促使他未來繼續選擇困難的路走下去，勇於接受挑戰。

按圖看山下智久歷年代表作：

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參與HBO劇集拍攝 以正面心態迎接語言障礙

山下智久鼓勵大家要相信明天永遠比今天更好（IG＠tomo.y9）

山下智久日前於西班牙參與HBO劇集《IN HAND》的拍攝，需要挑戰全英語對白，絕對是事業上的一大成就。他從20多歲開始學習英文，至今已擁有一定的英語水平。雖然人在異鄉，加上同劇演員來自世界各地，但他仍然積極融入團體。他分享劇組人員每天早上見面都會先擁抱，如此的舉動對於日本人來說可能太熱情，亦令他感到害羞。不過這樣確是讓大家也團結起來，同時鼓勵彼此期待共同的目標。他鼓勵大家要相信明天永遠比今天更好，如此正面又充滿拼勁就是山下智久讓人最欣賞的地方。