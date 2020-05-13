蔡卓妍（阿Sa）、楊丞琳、蔡依林、馮盈盈、邵珮詩等女星分別在剛過去的母親節，於社交平台發佈與媽媽的合照，媽媽的凍齡外貌均引來熱話。「餅印」以外，原來女星們平日積極保養以維持美貌，更靠強大基因？

【按圖看】一眾女星與媽媽的合照，力證基因強大＝＝＞

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蔡卓妍（阿sa）

蔡卓妍（阿Sa）發佈與媽媽的合照，。一班圈中好友亦有留言稱讚蔡卓妍媽媽年輕又美麗。(choisaaaa@Instagram)

蔡卓妍（阿Sa）不時都會分享與媽媽的合照，媽媽與蔡卓妍同樣有着一張圓臉、腰果眼。母親節當日，蔡卓妍再次發佈與媽媽的合照祝賀她母親節快樂，除了一句祝賀，蔡卓妍更繪畫了一幅花畫作送予媽媽作為特別的母親節禮物。一班圈中好友亦有留言稱讚蔡卓妍媽媽年輕又美麗，如周勵淇留下「哈哈哈為什麼感覺Auntie比你還年青」；經理人霍汶希則寫道「兩個美女」。

媽媽的凍齡外表就連蔡卓妍也曾經讚不絕口，曾有一次在媽媽生日時，蔡卓妍則在社交平台寫下：「祝我親愛的媽媽生日快樂！不！應該説祝我親愛的妹妹生日快樂。」經常都會被指是兩姊妹的二人，亦試過因蔡卓妍工作延期，而來過一場說走就走的即興旅行，感情十分好。

馮盈盈

馮盈盈與媽媽的相處模式與同齡朋友無異。(crystalfyy@Instagram)

雖然於剛過去的母親節，馮盈盈並沒有發佈與媽媽的合照，但她卻分享了媽媽年輕時的照片與自己的照片作對比，更大讚媽媽漂亮。其實於馮盈盈獲選2016香港小姐冠軍，節目播出媽媽受訪片段時，媽媽的年輕外貌已受到熱烈討論，更指像日本藝人深田恭子。

馮盈盈於近日播出的《#後生仔傾吓偈》中，參與母女默契大考驗，即場致電予媽媽，看看自己對媽媽的了解程度，5題之中有一半命中媽媽即席說出的答案，證明默契十足。馮盈盈亦曾於接受媒體訪問時表示，媽媽是她的頭號粉絲而且為人新潮，活躍於網上平台，更會Follow她所有社交網站，二人的相處模式與同齡朋友無異。不過，亦不忘母親貼心的一面，在馮盈盈拍劇工作期間均會準備湯水、將涉及她的新聞作剪報。

邵珮詩

邵珮詩的媽媽被網民大讚後生。(verbeeshiu@Instagram)

邵珮詩於母親節當天分享與媽媽的合照，媽媽亦被網民大讚後生，像兩姊妹一樣。而媽媽的凍齡外貌更曾試過被懷疑未成年，邵珮詩曾於一次與媽媽出席母親節公開活動時透露，試過與媽媽一同到賭場，卻只有媽媽被查身份證，證明保養得宜。

邵珮詩與媽媽不時都會一起打機、旅行，曾到過日本九洲、布吉等地，於2018年到布吉旅行時，媽媽更為邵珮詩親自拍下多套泳衣照；日前，邵珮詩再度「加碼」發布教授媽媽擺甫士的照片，更指媽媽擺出的甫士看起來比她更完美。