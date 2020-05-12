【鍾欣潼（阿嬌）離婚】賴弘國於5月8日在社交平台以千字文交待，但現時IG所有合照已刪。有傳兩度離婚極失意，但圈中毛舜筠等女星，三度結婚才獲幸福。

【鍾欣潼（阿嬌）離婚】賴弘國於上周五（8/5）在社交平台寫下一份「千字離婚文」，交代與鍾欣潼（阿嬌）已離婚的消息。(m01yb46@Instagram)

賴弘國原本在社交媒體的「千字離婚文」中，賴弘國除了將與鍾欣潼從相識到結婚過去3年的相處時光如幻影機一樣，以文字呈現。賴弘國更於文中表示鍾欣潼是他遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人。沒有恨，只有徹底的感謝對方帶來的一切。

兩婚姻失敗被傷透：婚姻好像從來不給我幸運

不過，離婚似乎對曾歷兩段婚姻的賴弘國來說，是一個甚大的打擊，現時已刪除與阿嬌相關的所有合照。根據台灣媒體《聯合新聞網》的報導，賴弘國曾向友人透露，第一段婚姻因為不成熟而維持半年就離婚；而第二段婚姻他努力經營，卻沒想到還是離婚。

賴弘國兩段婚姻均是失敗收場，報導亦有指他是次離婚後，說出「婚姻好像從來不給我幸運」的言論，今後不會再結婚，會將心力放於工作上等等。

賴弘國已刪除與鍾欣潼（阿嬌）的合照，二人曾相愛的痕跡＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

第三段婚姻才獲幸福的例子：悟出相處之處

賴弘國的婚姻之路走得較為坎坷，也像是讓他害怕再度投入感情；不過，與愛人相處、婚姻，本就是佈滿難關，分合也不代表以後不能得到幸福。事實上，娛樂圈中亦有一些藝人曾兩度離婚，到第三段婚姻到找到真實的幸福。故此，絕不要因過去的經歷困住自己。

毛舜筠

毛舜筠與現任丈夫區丁平結婚近26載，毛舜筠曾分享最重要是學習包容和接納。(moje115@Instagram)

毛舜筠與現任丈夫導演區丁平結婚近26載，不時都會於社交平台分享與丈夫以及一家人的幸福合照，尤其是情人節、生日等節日，毛舜筠都必定會發佈與丈夫的合照同時送上祝福。

不過，毛舜筠的情路並不是一帆風順，在遇到區丁平前，她亦曾有過兩段婚姻；第一段與法裔華僑商人文舒揚的婚姻只維持不到3年、第二段與編導何家駿的婚姻則也於婚後6年離婚收場。

曾於接受媒體訪問時，毛舜筠分享兩性相處之道，她指最重要是學習包容和接納。婚後二人作息時間不同卻沒要求對方改變、知道區丁平愛吃「住家飯」，她則努力學習，更為此完成法國藍帶課程，學習煮西餐與曲奇，亦於2018年更合作開設曲奇餅店「MM+f Bakery Culture」，毛舜筠負責研製曲奇，區丁平則負責主理產品及店鋪包裝，惟2019年以「生產達不到要求」宣佈曲奇餅店暫停營業。毛舜筠更於2018年奪得第37屆香港電影金像獎最佳女主角時，感謝區丁平的鞭策，以及對他「淡定啲」和「高興嗎」的留言笑言那是一份「區丁平式浪漫」。

+ 2

鍾麗緹

鍾麗緹（Christy）與張倫碩年齡相距12年，是她的第三任丈夫。(christychung919@Instagram)

鍾麗緹（Christy）與張倫碩結婚前，曾有過兩段婚姻。當第二段與台灣音樂製作人嚴錚的婚姻失敗時，她也有過一段氣餒的時間，曾在內地訪談節目《這局有料兒》直言第二段的婚姻挺苦，感覺被人騙一樣，要不為了女兒們也不會堅持7年的時間。不過，她確信需要重新相信自己，才能走出過去陰霾。終於在2015年參與內地真人騷節目《如果愛》遇上了現任丈夫：張倫碩。

縱然張倫碩在觀眾的見證下向Christy公開求婚，但外界從節目中兩人的互動與相距12年的姊弟戀並不看好，更批評張倫碩脾氣差、應該嫁個有錢人，但鍾麗緹總是替他解釋，並曾說道：「我要嫁給愛！愛是一切！」鍾麗緹更將與前夫的三名女兒均改姓「張」。

+ 2

小雪（蔡雪敏）

前歌手小雪（蔡雪敏）與韓國男友Robin Cheung於2015年的情人節結婚。(小雪elle CHOI@Facebook)

前歌手小雪（蔡雪敏）近年定居於澳洲，當年《其實我介意》一曲唱到街知巷聞，今天為人熟悉與羨慕的便是她的凍齡外貌。於愛情路上，她歷經了兩段婚姻，第一段婚姻曾為了當時愛人永安旅遊太子爺陳迅元淡出娛樂圈，卻於後來換得對方出軌女藝人蔡慧敏。至於第二段婚姻，小雪則於離婚後曾在社交平台中發文，分享過去與第二任丈夫相處是度日如年，又指對方在離婚後訊息騷擾她。

不過，婚姻失敗卻沒讓她害怕愛情，於2015年的情人節，與韓國男友Robin Cheung結婚，並在翌年舉行婚宴。在結婚初期，仍不時分享他們的結婚照與一家四口的家庭照，即使一對子女不是Robin Cheung親生，但從照片中看到，他們的互動亦十分親密。