【若是一個人】五個孤獨哲學　不作無謂逞強丶重新學會與自己共處

台語偶像劇《若是一個人》，重新談談「孤獨」。會不會反而一個人，我們才得以接近最真實的自己？

「唉，你敢不敢一個人去吃麻辣鍋？」

幾年前，網路上轉傳著一張孤獨等級量表，第一級是逛超市，第十級是一個人去做手術，幾篇文章寫著，小心，孤獨傷心也傷身，切勿輕易嘗試。幾天前，女人迷在 IG 上問大家，一個人敢做些什麼，超過 500 個讀者對「一個人」有共鳴。而台語偶像劇《若是一個人》，就寫在主角方佳瑩與設計師男友楊大和分手之後，她那段開始習慣一個人的生活。

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一個人生活還不簡單？自己換個房間燈泡不難、咖啡廳本就適合獨自前往，即便到餐廳吃飯，現在也盡是個人桌的位置。儘管有時，你還是會難以忍受與自己共處，你還是會害怕，自己一個人在他人眼中，是不是看起來很悲哀。

從《若是一個人》裡，分享五個孤獨哲學，有沒有那麼一天，孤獨不再是一種傷害，更不是一種無所謂的逞強，而是我們各自選擇，回到自己最舒適的狀態。

會不會反而一個人，我們才得以接近最真實的自己？（《若是一個人》劇照）

吃飯這種東西，其實很簡單，但是不知道為什麼，吃飯越來越不只是吃飯。有時候，它變成一種暗示，有時候，它是一種關係的確認，有時候，它又是一種感情的交流，說不定，有些東西真的比較適合一個人吃。

不知道從什麼時候開始，吃飯變得不再那麼純粹。像是主角方佳瑩所說的，是一種情感上的暗示，是一種關係確認，而一個人吃飯，就像暗示著所有人：自己是不被愛的、沒人在乎的。

然而就像在第一集裡，林心如獨自坐在火鍋店裡，滿足盯著火鍋的模樣，儘管這個世界對一個人總是不太公平（對，一個人用餐還要加錢）純粹享受美食，一個人兩個人又有什麼差別呢？

我不是不愛你，我只是想要過一個人的生活（《若是一個人》劇照）

「這個世界上一定會有一個了解你的人」 「如果運氣不好遇不到怎麼辦？」 「就當作一輩子在放假囉？這樣不好嗎」

「人類所有的煩惱，都是人際關係的煩惱。」這是阿德勒心理學的基本概念。 關係互動勢必伴隨著各種挑戰與困難，包括害怕被討厭、害怕在關係中受傷。如果真的遇不到真正理解你的人，那就當作是在放假吧，享受孤獨時的無憂無慮，最重要的，是你能不能真正了解自己。

「敢不敢吃麻辣鍋？這算什麼問題啊？會問這種問題的人，基本上就是不敢一個人，不然怎麼會有敢和不敢這想個選項？」

對許多人來說，一個人吃飯是件特別困難的事，儘管能夠獨自坐在餐廳，我們也會選擇掛上耳機，或者盯著手機螢幕不肯轉移視線。我們始終很難面對，與自己獨處的時刻、與世界斷開連結的時候。但是，是不是能給自己一次機會，什麼都不做，單純地吃著午餐，真正面對「自己一個人」呢？

喜歡一個人，是寂寞的開始，自以為會得到回報，不過這個世界根本沒有什麼是對等的。(《若是一個人》劇照)

我不是不愛你，我只是想要過一個人的生活

我們總是以為，相愛意味著生活得重疊，意味著毫無保留地面對伴侶、改變自己迎合對方，然而我們卻忘記，即便是在一起，也不代表我們必須變成另外一個人，活得不像自己。

現在在關係裡的你，是不是有壓抑的感覺呢？記得為自我保留些空間，相愛，不代表要全盤的改變自己喔。

喜歡一個人，是寂寞的開始，自以為會得到回報，不過這個世界根本沒有什麼是對等的。

五句《若是一個人》裡的台詞，寫出一個人生活的心聲。或許有一種孤獨的樣貌，是我選擇誠實面對自己的好與壞，誠實接受每分每秒的情緒，去感受處在孤獨與快樂時刻的自己，重新理解身體與心理的需求。

於是我們在孤獨之中，一步一步更靠近真實。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：《若是一個人》的五個孤獨哲學：有些東西，比較適合一個人吃】