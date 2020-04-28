【再見媽媽又再見】以生死省思生命　劇中金句：活著比死更迫切

暌違5年，與Rain過著幸福婚姻生活的金泰希以《再見媽媽又再見》復出演藝圈，在劇中她飾演死而復生的鬼媽媽，角色設定讓育有2個女兒的她心疼自己飾演的角色，這部戲讓她找回「當媽媽的初衷」，發現可以跟女兒有實際的互動原來是件這麼幸福的事。

溫馨喜劇《再見媽媽又再見》描述有著5年鬼齡的鬼媽媽車瑜理(金泰希 飾)性格開朗樂觀，因意外獲得重生機會，可以回到人間 49 天，因此再度出現在再婚的丈夫曹鋼和（李奎炯 飾)與幼女面前，也讓後媽吳珉貞(高甫潔 飾)面臨感情、親情的雙重考驗。

《再見媽媽又再見》劇照

劇中藉著生死兩隔，突顯人生在世常因為小事起爭執，或因為太看重瑣事，忽略家人和朋友的感受，相同地，卻也忘記瑣碎的小事可能是微小的幸福，直到分開後才知道平凡簡單的愛已不可得。讓觀眾最動容的就是親情，母親思念孩子、孩子壓抑想念父母的情緒都戳中淚點。

當然這齣戲想傳達的生命教育，也值得觀眾省思，例如如何面對愛人或親友離世，以及輕生無法解決問題，徒留家人和親友傷心，最重要的是珍惜、充實且樂觀地度過活著的每一天，不要理會酸民和不相干的人，及時表達出愛意與感謝，快樂也好、難過也好，只要活著就有希望。不要等到死了才明白人生多美麗。

這輩子你過得是否幸福？其他人是否也因為你而感到幸福？ 車瑜理(金泰希 飾)

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在開播宣傳記者會上，金泰希透露去年秋天接到劇本時不但深受感動，還為此哭了很多次，身為媽媽，劇中有太多感同身受的橋段，像是劇中鬼媽媽車瑜理不時會擔心女兒的狀況，想要摸摸、抱抱女兒，想跟女兒說話等心情她都理解。特別是其中有個因為自己是鬼魂而被提醒要少接觸女兒的橋段，那種複雜的心情也讓金泰希對這個角色相當心疼。

孩子，能不能請妳記得，我曾經短暫地陪在妳身邊？ 車瑜理(金泰希 飾)

金泰希期望把自己對於這齣戲的感動傳達給大家，因此選擇以本劇復出，並強調劇情輕鬆歡樂，會陪伴觀眾一起邊哭邊笑邊療癒心靈。此外，金泰希也稱讚飾演她老公的李奎炯演起戲來充滿魅力，他是老公角色的不二人選。不過李奎炯卻坦言與金泰希合作很「不自在」，因為金泰希太美了，不知道自己到底是在跟人還是跟女神合作。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：分開才懂得的愛，《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》生命金句，「你不要自責，你可以把我放下了！」】