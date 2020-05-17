手袋對女人來說有無可抵擋的魅力，就猶如男人愛買錶一樣，永遠都不會嫌多。適逢TWIST推出春夏名牌手袋減價大優惠，CELINE、FFENDI、GUCCI、LOEWE、CHLOE等多個名牌手袋最低3折就可入手，更有張鈞甯、楊丞琳、倪晨曦等女星同款手袋，身為精明的小資女當然要把握機會入手！

楊丞琳也是「愛袋之人」，經常在IG大曬名牌手袋。(rainiecuteyang@IG) •

這次Final Sale優惠最低只要HK$4,950就可以入手名牌手袋，教女生們如何守得住荷包？而且每個特價手袋的數量有限，先到先得！以下立即為大家介紹值得搶購的15款精選好貨：

LOEWE Hammock Drawstring Mini Bag

張鈞甯一身的風衣造型配上粉紅色的LOEWE Hammock袋格外合襯。(LOEWE微博)

LOEWE的手袋以高手藝、具特別的建築形狀設計而成為眾多時尚人士的喜愛，而這款Hammock袋能夠得到各時尚達人歡心的最大原因就是雖然它看似迷你精緻，但容量卻非常大，最特別之處是可以改變手袋形狀，而且有多種揹法，是外形時尚又實同的手袋款式，Hammock袋經常都會推出新色，不怕配搭不到衣服。這次Hammock袋更有「半價優惠」，從HK$14,800 大減至HK$7,400，用一半價錢就可買到了！

女星大愛的LOEWE Hammock :

CELINE Classic Box Bag

大陸人氣女星歐陽娜娜簡約的牛仔褲穿搭配上CELINE Classic Box Bag，散發著慵懶的復古感。(nanaouyang@IG)

Phoebe Philo年代的終結讓不少CELINE 忠粉感到可惜，很多經典款手袋已經賣斷貨甚至停產，而這款Classic Box Bag慶幸在CELINE「易手」後仍未被淘汰，是Phoebe Philo上任後推出的首個袋款，是經典中的經典，簡約的四方袋形，加上標誌性的長方形金色扣，復古的設計讓女生愛不釋手。這次的優惠中難得地出現了最長青不敗的黑色Classic Box Bag，而且價錢更是超級吸引，從原價的HK$33,000減至HK$16,500，忠粉們更是不能錯過！

萬年不敗的黑色Classic Box Bag:

CHLOE Nile Bag

時尚達人倪晨曦是Chloe的忠粉，不管休閒還是熟女打扮都能配搭到。(misselvani@IG)

Chloe最標誌性的手袋款式一定是她們家的馬鞍袋系列，當中Tess和Nile系列就是最受歡迎的袋款，也經常能在女星們的IG上看到，出鏡率十分高。時尚達人倪晨曦(Elva)是Chloe的忠粉，Nile Bag風格百變，搭配性非常高，集優雅、復古、休閒於一身，可以斜揹又可以手提，一個袋走天下也沒問題。這次TWIST的優惠更高達4折，原價是HK$15,950 ，折後只需要HK$6,380，便宜得令人難以忍手，連筆者也蠢蠢欲動了！

IG曝光率極高的CHLOE Nile Bag:

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【TWIST名牌手袋春夏Final Sale: 優惠期從5月18日開始】