【Gentlewomen】袁彌明（Erica）15歲憑兼職賺取第一份薪金，走進Armani買西裝；今年39歲的她由港姐到人民力量主席、成為上市公司主席，再出書論盡理財之道。理財與愛情，都要憑智慧與時間磨練，予人女強人形象的Erica，剖白在結婚4年的丈夫跟前，有時像12歲小女孩說：「金錢與丈夫同樣重要，我這一輩看亦舒大的人，明白金錢給我自由去選擇老公，愛情給我安全感這道理。」

攝影：黃寶瑩

袁彌明分享：「品味決定了一個人的高度，即人生的高度。」而她品味的培養，就是來自她手中相機的主人，她的爺爺。（黃寶瑩攝）

理財入門班：去少次日本是真的

袁彌明（Erica）笑言8歳已知道屋苑樓價、法郎兌換率，理財都是她擅長的事。15歲賺取第一份薪金，洋洋灑灑走進Armani買西裝。畢業後回香港工作，已跟媽媽借錢，買下銅鑼灣一單位，那時正值「沙士」，樓價才一百多萬，她說：「有危便永遠有機。即使是在逆境之中，也一定有方法。」

時光飛轉十多載，放眼今天疫症肆虐，收入與職位也隨時不保，談何方法呢？Erica形容這是「百年難得一遇」的難關，明白這樣的情況下實在困難，唯有未雨綢繆，在非常時期，更顯儲蓄的重要，提醒：

不要下班就耍廢，要留意自己的強積金、看看自己的財政狀況⋯⋯也要歸咎於係有沒有選擇一所穩健的公司？ 袁彌明

袁彌明：「要是沒有父母的幫助，這年代要置業真的很困難，不過要是你真的想及早上岸的話，就要在畢業前好好努力讀書，畢業後要做最高人工的大學生。」對投資理財，跟揀老公一樣，有她一套獨門見解。（黃寶瑩攝）

然後她便由淺入深：「理財不難，就是至少要有6個月的緊急基金，即就算你沒了工作，也足夠支付自己6個月的生活費，餘下的錢，就可以用來投資。」但說到置業，她則輕嘆了一口氣道，道：「要是沒有父母的幫助，這年代要置業真的很困難。」再溫馨一提：「要有儲蓄，唔好去旅行去晒佢係真的。」

Erica分享畢業後「上車」與以老闆角度的「職場上位」小貼士：

+ 6 + 5 + 4

不買樓，你賺到的是⋯⋯

樓市變態，奇則單位流行，卻也有不少人視之為救生圈、「上車」的唯一希望。她憶述自己從前也曾租樓，但十分快樂、兩年又可以換區。而她也分享：「以這樣的價錢，買這樣細小的單位，其實是十分不明智的。很多人覺得租錢是倒錢落海，但其實在交租期間，你賺到的是靈活性，要是二人一起生活，便可以負擔一個較大、也較舒適的單位。」

+ 2

由理財到人生：改變不能接受的，接受不能改變的

說到在逆境中自處，Erica說：

在這樣艱難時候，真的很難快樂。但你要明白一件事，就是要改變不能接受的，接受不能改變的。 袁彌明

續又補充說：「前一句才是我真正的做人忠旨，後一句是我要學的事。」

袁彌明：「你不能跟市鬥氣，不能跟自己的過失鬥氣。過去了的事，你執着、繼續把這事放在心中，你決要在輸的地方贏，那便已經是輸。這樣，你是沒有原諒自己。」（黃寶瑩攝）

低谷「非人生活」悟人生道理：不能鬥氣 放下便止蝕

她回憶在08、09年時，那時剛剛離開電視台，曾經歷一段低潮。那時只寫專欄、做司儀，每月收入不足一萬元，只夠租住在姊姊家中一間房，她說：「當然是節衣縮食、馬死落地行！」生活不算難過，但那時她想：「我的人生不能就這樣，於是決定炒期指。」

但既是投資，有贏便有輸。她憶起那段日子是「非人生活」，卻從中學會了一件事。她說：

你不能跟市鬥氣，不能跟自己的過失鬥氣。過去了的事，你執着、繼續把這事放在心中，你決要在輸的地方贏回，你就一定會輸。你是沒有原諒自己。 袁彌明

她續說：「似一個運動員，你只能向前望，努力去追，要止蝕。」Erica分享，這也能應用在生老病死、人來人往，說：「工作可以控制，人是最難控制的，很多人的第一課便是失戀、或是死亡。」

袁彌明分享：「錢的好處不是安全感，而是自由，令我可自由可選哪人當老公。」 （黃寶瑩攝）

金錢 vs 老公：「錢的好處不是安全感，而是自由，令我有自由可選哪人當老公。」

袁彌明在2014年與同屬人民力量的林雨陽結婚，二人不時一起拍攝短片，天南地北，林也會在Erica的美容短片粉墨登場做白老鼠，吸引大批觀眾；Erica也在訪問中大讚老公幽默又有才華。可是，能遇到對的人不只講時機，也講歷練。她說：

擇偶是一個歷程，十幾歳時有個checklist：他要有品味、成績好、名牌大學畢業、人工高更佳⋯⋯首先就是沒有這樣的一個人。但我是看亦舒長大，當你有能力給自己舒適的生活、你便有自由選擇。先前那checklist便不太重要，反之是三大條件：傾得、陪得、瞓得。 袁彌明

她分享：「錢的好處不是安全感，而是自由，令我可自由可選哪人當老公。」

女人自強便自由，職場上成為老闆難免給人「女強人」的感覺，又會否成關係中的障礙？袁彌明分享相處之道，她的小技巧是，在老公面前不介意做回12歲的小女孩，也不時會使用「BB聲」：「男生十分易哄，問多點問題，如『為何你這樣厲害？』而不是『你有沒有洗衫？』」輕鬆一秒道破各位在家中的執著，更說：

港女（較強勢）當然輸蝕！中、港、台、日、韓，以港女排第尾！但我要為港女平反，你要嗲，當然是最尾。但你講有義氣、獨立，你輸了時她用自己錢救你，一定是排第一。 袁彌明