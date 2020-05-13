蘇玉華與潘燦良拍拖24年，結束愛情長跑，正式入紙登記結婚；鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國則承認早在3月離婚，結果只有14月的婚姻。賴弘國在社交網絡上表白心跡，指再來一次，還是會跟阿嬌結婚，指：「她不愛我啊！」而阿嬌則沒有多作回應。藝人感情事，真相無從知曉，但感情難題中，到底是瀟灑離場好，還是多待一會好？

蘇玉華與潘燦良拍拖24年，結束愛情長跑，正式入紙登記結婚。（Project Roundabout@Facebook）

阿嬌離婚，不少人翻舊賬，說二人的情史與一起做的節目，嘗試找出短暫婚姻的原委。不過，就連當時人或許也不明所以時，旁人實在難以推敲是非，反之，值得思考的一道問題是－不愛了是否就分手？心理學家John Gottman就指出，愛是一個選擇，維持一段關係需要努力。

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國則承認早在3月離婚，結果只有14月的婚姻。（q_gill@instagram）

心理學家：不愛不是分手理由 他令你「吃不消」？下個他也會一樣！

為何身邊那個他／她總是不稱心如意？

為何相處久了，總是莫名其妙地對他／她「看不順眼」？



簡單如吃飯時的嘴嚼聲，或那永忘了放下的廁板⋯⋯對曾經信誓旦旦的那個他／她，突然都覺得厭倦了，或「吃不消」。久而久之，那些拍拖多年的情侶有時都會想：是不是分手時候呢？更好的是不是就在外頭？心理學家Patrick Keelan卻指出這叫「消極詮釋」。

「情感詮釋」即情人對與關係的看法，「詮釋」有好壞，當你愛上一個人時，就是「積極詮釋」－只看到他／她的優點；當你覺得不再喜歡了，那就是「消極詮釋」－只看到那些令人吃不消的。 Patrick Keelan

Patrick Keelan指出，要重新愛上一個人並不困難，只是一道選擇題－你願意花更多時間與伴侶好好相處，去做一些大家都喜歡做的事呢？畢竟，要是天天只是吃飯看戲，毫無新意，沒有目標可追，沒有心思可言，那就不要怪罪於時間的錯，而是自己懶惰了。「人生若只如初見」，不過浪漫幼稚的幻想。

人不會無端地不愛，也不會無端地離開，Patrick指出，有時覺得愛人面目可憎也是人之常情，但要是雙方都任由負面情緒泛濫，那才是令二人分開的關鍵。要持續喜歡，就要每天都要花時間與伴侶相處。

*更多復合藝人，再次墜入愛河不是沒可能：

+ 6 + 5 + 4

具備這些特質 愛人值得你留下？

心理學家Patrick Keelan指出，也不是每段關係都值得留下，有時確實是分手有益，不想一時衝動成為一輩子得遺憾，他指出愛人若具備這些特質，其實值得留下：

感情停滯不前想放棄？遺憾是後來你才學會愛

有關遺憾的電影最耐看，最受歡迎，大概因為每人的愛也有些美中不足，總有些事情不好放下，留下疤痕，時不時隱隱作痛。友人曾分享，放棄拍拖多年的男友，無特別原因，只因只覺停滯不前，二人步伐不一，覺得分手便是出口，十足《婚姻故事》的橋段。筆者大概也能想像那男生可會像男主角一般，責難：「你喜歡這樣的生活，直到你決定討厭它」？

那女生後來也找到了新男友，可還是覺得，後來的男生，沒像男友好，可是那時的決定，近乎必要。她沒有後悔，只有婉惜。或許，就如《後來》與《後來的我們》中唱到、演到的：「後來我總算學會了如何去愛／可惜你早已遠去消失在人海」。總有一些倔強，造就成一些遺憾，人生才不太悶，好讓你閒來憶苦思甜。

參考資料：Gottman,Dr Patrick Keelan