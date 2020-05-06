第39屆香港電影金像獎頒獎典禮今日（5月6日）在網上直播，金像獎主席爾冬陞宣讀所有獎項的得獎結果，《少年的你》獲得8獎，成大贏家，「最佳男、女主角」分別由太保憑《叔‧叔》與周冬雨憑《少年的你》獲得，最佳亞洲華語電影則由已故導演及作家胡波的《大象席地而坐》奪得。

第39屆香港電影金像獎最佳亞洲華語電影由胡波的《大象席地而坐》奪得。（《大象席地而坐》劇照）

片長近4小時卻被所有看過的人譽為神作 首映前自縊亡終年29歲《大象席地而坐》早前贏得第55屆金馬獎最佳劇情長片、最佳改編劇本，是次再下一城，贏得第39屆香港電影金像獎最佳亞洲華語電影。電影改編自導演胡波的小說集《大裂》，是他首部，也是他最後一部長篇電影。電影首映前，他在住所的梯間自縊身亡，完結只有29歳的人生。《大象席地而坐》片長長達4小時，卻只說「一天」的故事，不少觀眾看後，都十分震憾，卻又覺過於抑壓沉鬱。不少人揣測，胡波是因為與合夥人意見不合而走上絕路，也有說是被分手。不過，與其八卦花邊，不如仔細地看一看他躲在鏡頭背後所說的故事，也算是一種最具尊重的八卦。

胡波：有一𣊬反思自己 便知每天都在美化自身生活

《大象席地而坐》由數個故事交錯而成，主要的有四個：黑道上了朋友的妻子，朋友因此跳樓而死。黑道為了避風頭，去見了一個自己想追的女人卻沒下文；高中生與家人關係不好，為了朋友，打死了作威作福的同學，因此想要逃走；女高中生學務長搞曖昧，被全校公開，於是也想逃跑；老人要被兒子送老人院，於是他帶着孫女，騙她說要帶她去看大象，想拐到滿州里去－滿州里有關大笨象的傳說，就是整奪電影的中心：

在滿洲里的動物園裡有一頭大象，他就只是坐著，人們用叉子扔他他不予理會，人們扔給他食物他不知理睬。他就只是坐著，除此以外甚麼麼都不做。 《大象席地而坐》

不少觀眾看後表示十分震撼，認為劇中的精準的厭世台詞引起極大共鳴

點圖即看電影「厭世」金句＝＝＞

整整四個小時，有觀眾留意到，主角們處處碰灰，沒有一絲笑容。在《人物》的雜誌的一則訪問中，問到有人評論他的作品太抑鬱，而他卻回答

每天醒來，臨睡前，或者上班時去飲水機接水的時候，只要他有一瞬間反思過自己⋯⋯真正可貴的事物，是在世界的夾縫中，而不是悲觀在世界的夾縫中。認識到這一點，也許會對整個生命的秩序有由衷的感動。 胡波

要是沒有十分的喜愛，也沒有十分的悲痛吧？

匈牙利導演Béla Tarr說：「你該如何保護一個長久處於暴風眼中的人呢？他不接受世界，這世界也不接受他。」（《大象席地而坐》劇照）

「他不接受世界，這世界也不接受他。」

中國作家胡波，以29歲之齡，於北京家中上吊身亡。死後留下三本小說集，三部短片與一部長片。他最崇拜的偶像匈牙利導演Béla Tarr曾找他合作，拍攝電影，可是來不及跟偶像合作，胡波便已離去。

Béla Tarr參加中國西寧電影節時表示：

他贈書給我，上面寫給我的獻詞是「教父」。我為自己沒能保護他而内疚、羞愧。但是，你該如何保護一個長久處於暴風眼中的人呢？他不接受世界，這世界也不接受他。 匈牙利導演Béla Tarr

完全不理人情世故、絕不妥協的人生觀

胡波筆下的角色總是逃離，而他在現實生活中，也鮮有妥協。《大象席地而坐》每天都是在太陽出現前，還有太陽下山的兩段時間拍攝，每天只能拍攝4小時，為的就是捕捉那一層「灰」；他的小說受文壇的賞識，但他卻故意匿名開微博，吸引真正的讀者後，又改名並關閉搜尋，卻又為真正的讀者而高興；認識他的人都說，完全不理人情世故，整天得罪人。他也曾說，一旦為了錢而拍攝電影，往往的作品也脫不了那味道。

曾看到一篇報導，有人把他比作日本作家太宰治，但筆者卻覺得，不是所有尋死的作家都一致、都相似。只是，離開的故事從不好說，離開的原因總有千百樣，而要明白通透，大抵是一件非常痛苦的事，這或許只是一道選擇題，就似他曾在《人物》的訪問中說到：