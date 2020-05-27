俗語有說「字如其人」，看一個人的字跡可以給予對方不同的印象。一個人的字跡娟秀，會讓感覺到她有內涵而心生好感，但是一個人的字跡潦草又歪倒，反而會予人不修邊幅的感覺。最近Angelababy在《奔跑吧兄弟》節目中曝光手寫字跡，又再次成為了網友的討論焦點......

Angelababy雖然是圈中女神級人物，但不論她的外貌長相、穿搭妝容到為人性格，經常都會遭到網友攻擊，而今次被網友抨擊的，竟然是她的一手字，網友驚訝地表示「果然人不可以貌相」。

Angelababy經常被網友攻擊，最近因為在《奔跑吧兄弟》曝光字跡再次成為了討論焦點。(Angelababy@微博)

事緣Angelababy在最近播出的大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》其中一個遊戲環節中，展示出了她手寫的字跡，從畫面中可以看到Angelababy的字跡歪歪斜斜，大小不一，有網友就形容她的字是「幼稚園水平」，更留言攻擊：「簽名果然都是練回來的」、「字醜到慘不忍睹」，不過也有Angelababy的粉絲為她護航：「又不是書法家」、「你們的字又很好看嗎？」力撐寫字不美不是問題。

Angelababy在《奔跑吧兄弟》中展示了她的字跡，網友形容她的字是「幼稚園水平」。(《奔跑吧兄弟》截圖)

其實Angelababy已經不是第一次被批評字跡醜，綜藝節目《嚮往的生活》曾首次公開過Angelababy的一封手寫信，怎料卻遭到廣大網友的狠批「不會寫中文嗎？」，相比起節目中其他嘉賓的字跡，Angelababy的字跡的確比較遜色，字形歪歪扭扭，忽大忽小，不夠端正。都說沒有對比下就沒有傷害，不過娛樂圈中除了Angelababy之外，也有不少明星的字跡讓人「不敢恭維」，一出手就嚇壞人。

《嚮往的生活》中曾經公開過Angelababy的字跡，歪歪扭扭的醜字被網友狠批。(《嚮往的生活》截圖)

【明星字跡曝光】有的驚嚇像打風，有的美如書法家：（按圖查看）

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字跡美醜 藏有什麼玄機?

但是字醜其實也並不代表什麼，並不是人人天生就能寫得一手好字，即使是書法家也要經過後天的努力，而且有時字醜的人很有可能在其他地方優勝。日本首屈一指的補習界名師林修就曾經在節目《林先生が驚く初耳学》中講到字跡與學習效率並沒有直接的關係，他不認同「成績優異=字跡端正」這個約定俗成的說法。

日本補習界名師林修在《林先生が驚く初耳学》中提出學習能力愈高的學生字寫得愈醜。(《林先生が驚く初耳学》截圖)

字跡醜的人更聰明?

林修指出他見識過學生各式各樣的字跡，最後根據幾十年的觀察歸納出一個重點，學習能力愈高的學生字就會寫得愈醜，節目中展示了兩個不同字跡的文章，左邊字跡潦草的學生最後考上了東京大學，而右邊字跡較整齊的則連日本青山大學都落選了。林修把「字跡美醜」和「知識整理能力」列為XY軸，根據資料得出，比起字跡娟秀又同時學習力強的人，字醜但學習力強的人的比例高更多。

節目還展出了世紀知名音樂家貝多芬的名典《給愛麗絲》的原版手稿，發現原來大名鼎鼎的音樂家的字跡潦草程度並不是普通人能看得懂。不過字跡美醜與否和性格外貌並沒有一定的連帶關係，也不可以以偏蓋全。