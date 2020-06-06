血癌大碼女生被渣男拋棄同事欺凌 陷抑鬱症遇真愛重生:要相信自己

這或許是一個悲傷又幸運的故事。20歲正值桃李年華，她發現自己得了血癌；做完骨髓移植病情仍反覆復發；工作受盡同事的冷嘲熱諷；兩任前男友無情離去…… 她叫Sara，是個剛滿30歲的樂天又愛笑女生。從她朗朗笑聲之中根本無法察覺過去經歷了如此之多。

「別看我總是笑，像是個大笑姑婆，我喊你唔知啫!」Sara說時又笑得開懷。常聽說，愛笑的女生，運氣都不會太差。人生種種的歷練與傷痛，造就了更甜蜜的相遇。Sara在最壞的時間，遇見了一個最好的他。他們的愛情故事正如電影《比悲傷更悲傷的故事》中的那句對白：「我們的相遇是命中注定，任誰也沒有辦法取代。」

Sara是個普通的樂天女孩，在20歲查出有血癌，開始長期與病魔抗爭之路。（龔嘉盛攝）

讀書時期發現得血癌 食標靶藥一日嘔9次

在20歲還是莘莘學子中的一個平凡女孩，Sara從檢查出患有血癌，還涉世未深的她便要開始為了疾病奔波。所幸在經歷了一段時間的化療再接受骨髓移植後，病情有所好轉並慢慢康復。提及那段漫長的治療過程，她在吃標靶藥期間曾經試過一天就嘔了9次，全身浮腫難以忍受。

就算如今康復，仍然要終生吃標靶藥來抑制復發。樂觀的Sara提到患病時總表現得雲淡風輕，她憶及當初得知患病後道：「那時並沒有傷心太久，只是覺得既然得了病，就只能接受及面對它。」

Sara早期患病照片：

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高昂藥費成生活重擔 工作上受盡冷嘲熱諷

難以負擔每月昂貴的醫藥費用，Sara需要申請藥物資助，為符合嚴格的申請資格，Sara迫於無奈要自己一個搬出來住劏房，同時面對生活租金與藥費的重擔。礙著「癌症康復者」的身份，Sara找工作極其困難，就算找到工作，也因患病而無端負上罪名，職場上處處受到為難。

Sara身體抵抗力比平常人低，一些常人不以為意的事，換了發生在她身上就好像變得「大件事」得多。例如一旦被太陽暴曬或者被蚊蟲叮咬，Sara皮膚的紅腫的情況會比一般人反應較大，只要身邊一有人生病或感冒，她都定必會被傳染病倒，所以在日常生活中也要特別小心。未知是否因不時要回醫院覆診，加上身體狀況特殊的關係，Sara成為了同事及上司眼中的「阻礙」。雖未敢奢求無限的包容與體諒，卻換來不斷的冷嘲熱諷，更甚是個人針對，長期的不合理工作量及無理要求，總是衝著她而來。「聽過最難聽的説話？他們對我說『有病唔係大晒』！」Sara緩緩道來。提起當時每日面對工作中的冷血欺凌，她說來仍然無奈又氣憤：「病唔係最痛苦，最痛苦係個社會唔接納你。」

癌症康復者的身份，令Sara在職場上受盡針對和白眼。（龔嘉盛攝）

患病遭前男友出軌離棄 曾想輕生一走了之

因患病困擾與工作飽受長期欺凌與針對，Sara承受著巨大的精神壓力。當時的男友成為她最後的救命稻草，她向男友傾訴自己遭遇的不公對待，再多的苦水與眼淚未有得到溫暖的安慰，怎料更換來前男友的無情怪責：「我和你在一起的每天都很不開心，是你令的我很不開心」。

前兩任的男友都在Sara人生最失意、最需要陪伴的時候出軌並離開，她為愛付出所有，怎料到本以為可以依靠的愛情，竟對她狠心地轉身頭也不回，因而造成極大的打擊。患病、工作和愛情接二連三的重壓，她因而患上嚴重抑鬱症，她坦言當時很想死、很想一走了之，輕生的念頭曾一度在Sara的腦海中浮現。

Sara因經歷患病、工作和愛情的重重打撃，因而曾經患上嚴重抑鬱症。（龔嘉盛攝）

遇上一個他 令她再次相信愛情

或許命運不會過份待薄一個人，再苦再痛的事，也總有跨過去的一天。幸好有家人和朋友的倍伴和鼓勵，總算令她暫時不再胡思亂想。在參加劇團表演時，Sara遇見了一個無條件接受和包容她一切的男生——現在的未婚夫Wilson。他讓她再次相信愛情。Sara說如果不是遇見了他，不知道自己還會沉在谷底多久。「我好幸運遇到一個無條件愛我嘅人 。 」對於他，Sara心中滿滿是說不出的感激。

一談起未婚夫Wilson，Sara總露出一抹甜甜的微笑：「他完全接納我，就算我全身上下沒有一塊好肉也不介意。我說我永遠都不可能生小朋友，他告訴我他不介意，也會説服父母，讓我們在一起」。交往這三年來，兩人從來沒有過爭吵，Wilson總是對她細心照顧和呵護，甜蜜相處彷置無人之境。跟他在一起，Sara笑言終於可以卸下心房，做回一個「最真實傻下傻下嘅自己」。她總能驕傲地告訴身邊每一個人：「佢就係鍾意最原本嘅我。」

曾經「滿身傷痕」的Sara遇上了真命天子Wilson，更將要結婚成為幸福新娘。（相片由受訪者提供）

希望每十年影一次婚紗相，紀念自己還活著

Sara稱自己從小就對婚紗有所憧憬，18歲時自己就拍攝了第一次單人婚紗照。她笑言：「希望每十年都能夠影一次婚紗相，算是紀念自己還活著。」只是如今因患病加上藥物的影響，身材比之前大了好幾個碼，體重更一度高達87kg。

揀婚紗同愛情一樣，千祈唔好將就。 Sara

將要結婚的她，想要擁有一件適合自己的婚紗談何容易。為了找到一件屬於自己的夢想婚紗，她走遍香港大大小小的婚紗店，幾乎九成的婚紗都不合身。但她沒有氣餒，兜兜轉轉之下找到一間婚紗店，一眼相中了一件屬於她的理想婚紗，穿出了她最舒服自在，最幸福的新娘模樣。

Sara終找到一件最合適自己的婚紗，嫁給不離不棄的愛情。（龔嘉盛攝）

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不再為「不完美」自卑 學會勇於做真實的自己

有些女生或許會因為身材而自卑；有些女生覺得單身就是「沒人要」；有些女生不敢做自己，漸漸失去了自信。縱然有些東西是天賜沒有得選擇，但心態卻可轉換，曾患病的Sara更深明生命無常，再難過的事也總有雨過天青的一天，沒什麼比活得快樂更重要。「骨架係天生嘅其實都無得揀，就算你有係肉地 ，最緊要係你要開心同健康。」

作為曾經懷疑自己不值得被愛的「過來人」，Sara認為絕對要相信自己，只要給點時間、給點耐性，總有一日會找到一個合適，懂得真心欣賞自己的人；如像她雖然兜兜轉轉，尋尋覓覓，也終找到一件最合適自己的婚紗，嫁給真正的愛情。正如她所言，每個女生也可勇於展現自己最真實的一面，千萬不要為了討好別人而刻意改變自己，委曲求全。

做自己永遠係最靚嘅！ Sara

Sara深信只要做最真實的自己，終有一日會遇上懂得欣賞你的人。（龔嘉盛攝）

場地提供：HW Bridal