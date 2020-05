現年41歲的台灣女星陳喬恩感情生活一直備受關注,早前因參加内地真人秀節目《女兒們的戀愛》與馬拉西亞富二代曾偉昌配對成功,兩人在去年年底開始交往,不時分享甜蜜生活照,感情穩定。不過24號陳喬恩突然發文上傳曖昧不明的感傷字句,引來猜測兩人是否感情生變……

陳喬恩與馬拉西亞富二代曾偉昌甜蜜交往中,近日卻傳出情變消息。(陳喬恩@微博)

陳喬恩半夜PO「感傷分手歌詞」 差10歲姊弟戀現危機?

「台灣偶像劇女王」陳喬恩作為「黃金剩女」感情生活一直備受關注,曾透露自己已經六年沒有拍拖的陳喬恩,參加內地戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》後,與來自馬拉西亞的富二代曾偉昌配對成功,受到許多粉絲祝福。節目結束後,兩人依舊甜蜜交往中,不時上傳合照展現穩定感情生活。

陳喬恩與富二代男友曾偉昌是相差10歲的姐弟戀。(《女兒們的戀愛2》劇照)

「5.20」放閃 「5.24」驚傳分手?

這對相差10歲的姊弟戀一直被外界看好,兩人逐漸在社交平台高調曬恩愛,郎才女貌的一對羡煞旁人。時逢「520」不少情侶都紛紛向伴侶甜蜜告白,陳喬恩與曾偉昌這對情人也不例外,女方曬出男友在家中喝湯背影,寫道:「下班回家喝湯的背影」,暗示兩人已同居,粉絲也紛紛獻上祝福。

不過僅過了四日,5月24日凌晨陳喬恩在社交平台上發了一段曖昧不明的文字:「願你善其身,願你遇良人,暖色浮餘生,有好人相伴。」有細心網友發現這是網絡流行的失戀金曲《公子向北走》的歌詞,引起外界揣測二人是否感情生變,已經分手!

陳喬恩深夜突然發佈傷心歌詞,只上傳獨照。(陳喬恩@微博)

歌詞一出引起網民討論後,陳喬恩很快將貼文刪除,將文字改成「信我,我們可以更快樂,因為童真只是一種態度。」曾偉昌也出面闢謠,在IG Story上傳兩人的甜蜜合照,寫道:「Lets focus on positive things in life and not fake news and rumours. We are doing fine.」展露好感情,眾人表示虛驚一場。

愛情沒有放棄我,愛情不會放棄每個相信它的人 陳喬恩

一直被稱為台灣娛樂圈「四大黃金剩女」的陳喬恩,其中林心如、舒淇與林志玲都一一結婚找到歸宿,只剩下陳喬恩感情生活一直一籌莫展。直到她參加内地綜藝節目才遇見良緣,節目一開始,她透露自己一直沒有談戀愛的原因,是始終沒有遇到適合的人,而且生活的重心都擺在工作上,如今再遇愛情,她表示「愛情沒有放棄我」。

未來之路難以預測,步入「知命之年」的女人除了風韻猶存的外表外,還帶著歲月沉澱之下的從容。踏入四字頭也只不過是一個數字,正如陳喬恩不疾不徐的人生步調,仍然相信愛情,同時也重視自己的快樂與滿足,充滿生活智慧的女人無論單身與否都活得自在!

49歲宣萱不急於結婚

娛樂圈中有不少大齡女神「要樣有樣、要身材有身材」,卻遲遲未有結婚的打算,但她們仍有自己的一套愛情觀。49歲的宣萱至今仍是單身貴族,半生經歷5段感情,大多是專業人士包括獸醫、牙醫,還和中信泰富主席榮智健的堂姪榮文瀚、演員張衛健傳過一段情。

宣萱爽朗形象給人女强人印象,49歲的她至今仍是單身。(jessicahsuan_official@Instagram)

隨便找一個男人結婚生子,沒意思。 宣萱

外表總給人女强人印象的她,事業成就大家都有目共睹,不過在感情方面宣萱則表示「不着急」。她坦言:「身邊的人好像都結婚生孩子了,我曾經也有點擔心自己能否找到人生的另一半,但這種擔心已經過去了。一定要找對的人,如果兩個人在家相對不開心,那還不如不要在一起。」

53歲李若彤斷10年情獲新生

曾經紅遍大江南北的「小龍女」李若彤,一眨眼已介53歲,凍齡美貌仍然保留著非比常人的氣質。她的感情之路並不順遂,在事業巔峰時期遇見了其貌不揚的商人郭應泉,陷入熱戀後即使男方生意失敗,欠下巨額債務,對感情堅貞不渝的李若彤仍不離不棄,與男友一起共度患難,努力工作為他還債。

李若彤經歷情傷後獲得重生。(李若彤@微博)

以前我百分百以對方為主,男人總希望另一半百分百妥協。 李若彤

在事業如日中天之時,因男方不喜歡李若彤的幕前工作,她為愛淡出演藝圈,將生活重心移至家庭。可惜10年感情仍然以分手告終,經歷情傷後又逢父親離世,雙重打擊讓她一蹶不振,一度患上抑鬱症想要輕生。李若彤花了整整5年時間才走出傷痛陰霾,如今的她重獲新生,也終於領悟感情關係中自己仍需獨立,只有保持自我,大家的相處才會更好。

