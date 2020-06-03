Lady Gaga與Ariana Grande新歌展陰暗面　為女性發聲勇敢面對傷痛

「如果你從未體驗事情的黑暗面，你在的地方一定沒有任何光芒。」Lady Gaga 和 Ariana Grande 都曾有創傷，她們攜手推出〈Rain On Me〉想告訴你：疼過痛過之後，你終究會走過。

Rain on me, rain, rain酒精和眼淚落在我身上 I’d rather be dry, but at least I’m alive 我想擦乾眼淚，但至少我還活著 Lady Gaga & Ariana Grande 〈 Rain On Me〉

2020 年 5 月 23 日，西洋流行天后 Lady Gaga 和 Ariana Grande 攜手推出〈 Rain On Me 〉，不過短短三天，已累積將近五千萬人次點閱數。

兩大天后合作，兩人都致力於為女性發聲，氣勢滂礡，流露堅忍不拔的女性意志。特別的是，這首歌除了力量，也不吝於呈現脆弱的一面。它不像 Lady Gaga 〈 Born This Way 〉，鼓勵女孩走自己的路，誇讚自己天生完美；它也不像 Ariana Grande 〈 God Is A Woman 〉，挑戰父權社會，打破女性為弱的刻板印象。

女性可以很強大，但我們也願意承認，生命並不總是陽光正面與輝煌。我們願意擁抱脆弱，訴說那些悲傷的經驗。〈 Rain On Me 〉唱的，是你我都曾經歷過的不堪與苦悶——是疼痛過後的淬煉，是瘀傷過後的復原，是跌倒過後的再戰。彷彿對我們說，在擁有力量之前，你要先能勇敢面對悲涼。

兩大天后合作，兩人都致力於為女性發聲，氣勢滂礡，流露堅忍不拔的女性意志。（《Rain On Me》MV截圖）

如果你從未體驗事情的黑暗面，那麼你在的地方一定沒有任何光芒。 Lady Gaga

我會犯錯，但我也會從中學習。 Ariana Grande

像這樣，被大雨狠狠澆淋過的經驗，或許就是她們的真實故事。

+ 4 + 3 + 2

兩位天后教我們的事：你疼痛過，而你終究走過

Living in a world where no one’s innocent 活在這個沒有人天真純潔的世界裡 Oh, but at least we try, mmm 至少我們試過了 Lady Gaga & Ariana Grande 〈 Rain On Me 〉

Lady Gaga 女神卡卡

Lady Gaga 的出世，張狂不馴，人們迷戀她的前衛作風，卻不見得明白，她在享受鎂光燈和戴上后冠之前，內心住著憂傷的靈魂。

19 歲那年， Lady Gaga 遭一製作人性侵。她以為那是自己的錯，雖恐懼卻無處伸張。這件事，折磨 Lady Gaga 的身心長達十年，患了創傷後壓力症候群（ PTSD ）。接受多年的心理治療後，她才公開談論這件事。

2016 年， Lady Gaga 在奧斯卡頒獎典禮上，穿著白禮服，牽起 52 位性侵倖存者的手，一同演唱〈 Till It Happens to You 〉，她要世人正視性侵，要告訴倖存者們：你們很勇敢，而且沒做錯任何事。

Lady Gaga 的出世，張狂不馴，人們迷戀她的前衛作風，卻不見得明白。（IG@ladygaga）

Ariana Grande 亞莉安娜

2017 年 5 月， Ariana Grande 在英國曼徹斯特舉行演唱會時，遇到恐怖攻擊，造成 22 人死亡、 119 人受傷。這件事嚴重打擊 Ariana Grande ，她在 Twitter 上表示自己徹底心碎。

事發後兩個星期，Ariana Grande 盡力振作，再度回到曼徹斯特舉辦「 One Love Manchester 」慈善音樂會，為受難者募款，也努力讓自己走出陰影。

2017 年 5 月， Ariana Grande 在英國曼徹斯特舉行演唱會時，遇到恐怖攻擊。（IG@arianagrande）

Gotta live my truth, not keep it bottled in 我必須活出自我 So I don’t lose my mind, baby, yeah 這樣我才不會失去理智 Lady Gaga & Ariana Grande 〈 Rain On Me 〉

Lady Gaga 在接受 Zane Lowe 訪談時，說到〈 Rain On Me 〉的意境與故事。

雨水降落，即是痛苦降臨，也是眼淚滑落。此外，雨水更是在隱喻悲痛之時，一瓶又一瓶灌下的酒。即使，我們誰都希望保持乾爽、遠離痛苦，但正是因為我們活著，所以無可避免遇到磨難。那麼，就讓雨水打落在身上，盡情地暢飲吧！

雨水降落，即是痛苦降臨，也是眼淚滑落。（《Rain On Me》MV截圖）

珍貴的女生友情：為彼此加油，好好過日子

當你悲傷或低潮時，如果有人拉你一把，哪怕只是一句話、一個擁抱，可能就足以讓你提起繼續向前的動力。

Lady Gaga 和 Ariana Grande 相差八歲，她們互相支持鼓勵。女性之間的情誼，是陪你哭笑喜怒，答應彼此要好好吃飯、睡覺、過生活。

Lady Gaga ：「當我們在錄音室見面時，我一直在哭。 Ariana 走過來跟我說：『你會好的，這是我的號碼，打電話給我！』她很認真想要與我建立友誼，我很慚愧。我不想把我的負能量都丟給她，尤其是看見她從傷痛中恢復得如此美麗動人。」

MV 也呼應整首歌曲不斷重複的 rain on me 。當雨水瘋狂拍打在身上， Lady Gaga 和 Ariana Grande 毫無閃躲，反而恣意狂歡。你知道，那些疼痛是躲也躲不了。不如就放手迎接吧！

疼過痛過的你，會愈來愈堅強。或許我們要做的，從來就不是避免受傷，而是學會如何療傷。

Hands up to the sky 伸手抓住藍天 I’ll be your galaxy 我會成為你的銀河系 I’m about to fly 我準備啟程展翅 Lady Gaga & Ariana Grande 〈 Rain On Me 〉

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「雨儘管下吧！我準備淋個痛快」Lady Gaga 與 Ariana Grande 攜手合作：悲傷可以帶你到任何遠方】