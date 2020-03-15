Lady Gaga直視內心脆弱製作新專輯：希望大家聽完生命有一點改變

Lady Gaga發佈全新單曲《Stupid Love》的MV，特別的是，這支由Daniel Askill 執導的MV使用iPhone11 Pro 拍攝。描繪了一場發生在沙漠中色彩斑斕、引人入勝的搏鬥，畫面極具科幻感。 文：DANIEL KU

《Stupid Love》使用iPhone11 Pro的三相機系統拍攝，導演Askill心得是： 「為我們創造了更多探索拍攝的可能和自由」。（《Stupid love》MV截圖）

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在接受Apple Music音樂節節目「New Music Daily with Zane Lowe」訪問時，Lady Gaga說 ：「我把自己的經歷都放進全張專輯。好像《Stupid Love》首句是這樣的：『You're the one that I've been waiting for, gotta quit this cryin', nobody's gonna heal me if they don't open the door, kinda hard to believe, gotta have faith in me』。人人的愛情經歷都不一樣，但要坦白地面對愛情中的自己、直視自己脆弱一面，其實是很嚇人的一回事。憑著《Stupid Love》，我想告訴大家，不要畏懼別人的想法、以至來自社會的枷鎖，才能真正地擁抱愛，儘管在旁人眼中這份愛可能是傻瓜的。」

聊到到第6張專輯《Chromatica》創作過程，Lady Gaga說：「製作過程中我經歷了很多情緒起伏，百感交集，不時在哭泣，也寫了很多詩篇。」她說那段時間感到很痛苦，錄音前她會跟製作人Bloodpop說：「好了我要打開我的「連接埠」，我要跟那些精靈對話！」、「那些就是一直幫我寫歌的、和告訴我這個世界需要聽到什麼信息的精靈。」

Lady Gaga新造型以粉紅色為主調。（IG@ladygaga）

要掏出內心的真正感受、交出真正有意義的創作，有時的確要經歷一些深刻的撼動才能成事

Lady Gaga也分享了新專輯的風格：「我把所有心力、經歷過的痛苦、想傳遞給大家的所有信息，統統投放到這張專輯裡面。我相信大家必定會感受到快樂、一種純粹的力量，我想大家都起舞和感到快樂，一定會讓大家跳舞！之前有人問我期望這張專輯有什麼目標，而我說：『我想向大家發表我創作的音樂，讓世界上大部分人每日都聽見，然後為他們的生命帶來一點點改變。』這聽起來好像很無稽，但是真的。」

導演DANIEL ASKILL說幾乎所有鏡頭都是4K拍攝，並且一台iPhone以24 fps的幀率拍攝，第二台iPhone放置在主iPhone的正下方以48 fps的幀率進行慢鏡頭拍攝。（《Stupid Love》MV花絮）

距離上一張專輯《Joanne》已經3年多，Lady Gaga說：「《Joanne》時期的我，更像在雕琢一個有關家庭與自我的故事，當中有我的爸爸、我的家族傷痛、一切的家族傳承，當中還有我與生命中其他男性的關係。這一張專輯呢，非常純粹，也非常的原始和真實，我把所有感知、所有音樂能力都傾注到這些歌曲裡，同時我也發現，原來無論我在怎樣痛苦的心境，我也能透過我的創作發光發熱！」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Lady Gaga 女神卡卡新歌〈Stupid Love〉，「我想告訴大家，不要畏懼別人的想法，儘管在旁人眼中這份愛可能是傻瓜的。」】