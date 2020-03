Lady Gaga直視內心脆弱製作新專輯：希望大家聽完生命有一點改變

Lady Gaga發佈全新單曲《Stupid Love》的MV,特別的是,這支由Daniel Askill 執導的MV使用iPhone11 Pro 拍攝。描繪了一場發生在沙漠中色彩斑斕、引人入勝的搏鬥,畫面極具科幻感。 文:DANIEL KU

《Stupid Love》使用iPhone11 Pro的三相機系統拍攝,導演Askill心得是: 「為我們創造了更多探索拍攝的可能和自由」。(《Stupid love》MV截圖)

在接受Apple Music音樂節節目「New Music Daily with Zane Lowe」訪問時,Lady Gaga說 :「我把自己的經歷都放進全張專輯。好像《Stupid Love》首句是這樣的:『You're the one that I've been waiting for, gotta quit this cryin', nobody's gonna heal me if they don't open the door, kinda hard to believe, gotta have faith in me』。人人的愛情經歷都不一樣,但要坦白地面對愛情中的自己、直視自己脆弱一面,其實是很嚇人的一回事。憑著《Stupid Love》,我想告訴大家,不要畏懼別人的想法、以至來自社會的枷鎖,才能真正地擁抱愛,儘管在旁人眼中這份愛可能是傻瓜的。」

聊到到第6張專輯《Chromatica》創作過程,Lady Gaga說:「製作過程中我經歷了很多情緒起伏,百感交集,不時在哭泣,也寫了很多詩篇。」她說那段時間感到很痛苦,錄音前她會跟製作人Bloodpop說:「好了我要打開我的「連接埠」,我要跟那些精靈對話!」、「那些就是一直幫我寫歌的、和告訴我這個世界需要聽到什麼信息的精靈。」

要掏出內心的真正感受、交出真正有意義的創作,有時的確要經歷一些深刻的撼動才能成事

Lady Gaga也分享了新專輯的風格:「我把所有心力、經歷過的痛苦、想傳遞給大家的所有信息,統統投放到這張專輯裡面。我相信大家必定會感受到快樂、一種純粹的力量,我想大家都起舞和感到快樂,一定會讓大家跳舞!之前有人問我期望這張專輯有什麼目標,而我說:『我想向大家發表我創作的音樂,讓世界上大部分人每日都聽見,然後為他們的生命帶來一點點改變。』這聽起來好像很無稽,但是真的。」

導演DANIEL ASKILL說幾乎所有鏡頭都是4K拍攝,並且一台iPhone以24 fps的幀率拍攝,第二台iPhone放置在主iPhone的正下方以48 fps的幀率進行慢鏡頭拍攝。(《Stupid Love》MV花絮)

距離上一張專輯《Joanne》已經3年多,Lady Gaga說:「《Joanne》時期的我,更像在雕琢一個有關家庭與自我的故事,當中有我的爸爸、我的家族傷痛、一切的家族傳承,當中還有我與生命中其他男性的關係。這一張專輯呢,非常純粹,也非常的原始和真實,我把所有感知、所有音樂能力都傾注到這些歌曲裡,同時我也發現,原來無論我在怎樣痛苦的心境,我也能透過我的創作發光發熱!」

