BIGBANG成員太陽自2006年出道至今，首次推出個人紀錄片《白夜—WHITE NIGHT》，一連8集真情分享由2017年準備推出個人專輯《白夜White Night》至入伍之前的215天所經歷的故事。BIGBANG太陽紀錄片賣點除了是太陽私下努力畫面和當藝人的心路歷程外，最令一眾粉絲期待的是太陽將會在紀錄片中講述與初戀女友閔孝琳相識相戀的愛情故事。

BIGBANG成員太陽在入伍前，選擇在在2018年2月3日與初戀女友閔孝琳步入禮堂 (白夜 | WHITE NIGHT] TRAILER 截圖)

自去年BIGBANG前成員勝利陷入「性招待醜聞」後招徠滿城風雨，BIGBANG也隨即被韓迷稱為「犯罪天團」，皆因BIGBANG成員中只餘下太陽仍沒有牽涉任何負面新聞或刑事案件，不少粉絲也大讚太陽是隊中一股清泉，不論在事業上做好自己角色，在愛情上也是一位甘願為愛付出而不求回報的男人，而太陽與初戀女友閔孝琳的愛情故事也為人津津樂道。

【按圖看】令BIGBANG太陽死心塌地的閔孝琳：

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「太陽」是已絕種的純情男人？專一成愛情長久良藥

BIGBANG成員太陽在個人紀錄片《白夜—WHITE NIGHT》也講述與妻子閔孝琳相戀相愛的故事，和與閔孝琳結婚的原因 (白夜 | WHITE NIGHT] TRAILER 截圖)

BIGBANG太陽與閔孝琳因2014年合作歌曲《凌晨一點》（1AM）而認識，當時閔孝琳擔任歌曲女主角，在MV中與太陽上映一場火辣的親吻場面，那時太陽與閔孝琳便從此結下緣份，互生愛意。直到2015年，太陽與閔孝琳約會照片被韓國傳媒《Dispatch》大肆報道，同年太陽公開承認與閔孝琳已交往兩年。最令粉絲驚訝的不是太陽公開戀情，仍是太陽公開指出閔孝琳是她初戀女友，如此具影響力或人氣的男星竟沒有戀愛經驗？

「即使是現在，她（閔孝琳）也是唯一一個可繼續改變我的人。」 BIGBANG太陽

「她（閔孝琳）讓我成為了一個更好、更完整的人，所以我想，我需要和這個人（閔孝琳）共度餘生。」 BIGBANG太陽

太陽更以閔孝琳為藍本，為她創作歌曲《眼、鼻、口》（Eyes, Nose, Lips），在歌詞中述說對閔孝琳深情的愛 (歌曲《眼、鼻、口》（Eyes, Nose, Lips）MV截圖)

太陽就是如此專一對待愛情的一個男人，也盡力讓所愛的人不受任何委屈，太陽與閔孝琳交往的4年間，他也沒有與任何女星傳出緋聞，太陽更多次在訪問中提到閔孝琳是唯一一個可讓他更進步的一個女人，也是他音樂創作的靈感女神，太陽更以閔孝琳為藍本，為她創作歌曲《眼鼻口》（Eyes, Nose, Lips），歌詞真情流露對女友閔孝琳的深愛，例如：「讓我能在想念你的時候憶起你的模樣，讓我能在腦海中描繪出你的臉。」和「你的眼睛、鼻子、雙唇，那曾撫摸過我的你的手，甚至是微小的手指尖，我依然能感受得到你的一切。」

太陽對閔孝琳專情除了在歌詞上顯現出來外，太陽也深明自己工作忙碌，更會親自寫信給閔孝琳，為女友送上一點窩心，同時愛情維持甜蜜長久。

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互相體貼讓愛走得更遠

BIGBANG太陽與閔孝琳在相戀時也互相關汪大家的感受，彼此也一同進步 (微博@追劇大咖)

BIGBANG太陽與閔孝琳被傳媒揭露交往消息前，已低調地交往2年，即便兩人戀情公開後，閔孝琳也沒有在網上高調的放閃，沒有仗勢自己是太陽女友來提高自己在韓國娛圈知名度，也鮮少公開談論彼此。閔孝琳在節目《Radio Star》透露：「因為我男友（太陽）是偶像，團體中還有其也成員，我希望在戀情中更謹慎一點。」言外之意是閔孝琳為太陽事業着想，讓彼此在這段感情中也可以獲得進步，而不是彼此消耗自己的人生。

BIGBANG太陽與閔孝琳結婚，也讓一眾粉絲認為娛樂圈還是有真愛的 (微博@追劇大咖)

同樣地，太陽的哥哥董賢裴是演員，曾有次在上討論閔孝琳，但太陽事後也立刻跟對方說：「談論我任何事也沒有關係，但討論我身邊人（閔孝琳）就不好。」有時候愛情是一種生活，很需要真情流露，並非矯揉造作，太陽最想在自己能力內給閔孝琳最真摰的愛，所以他選擇在入伍前給予閔孝琳一個終生承諾，在2019年與對方結婚，更為她打造如電影《暮光之城》（Twilight）當中的結婚場境，讓閔孝琳成為被他獨寵的女人。

BIGBANG太陽與閔孝琳的愛情就如他們的婚禮請柬寫道：「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。」一段好的愛情是雙方對彼此人生都有產生良好的加分作用，彼此都因着對方而成就完美的自己，也能成為對方彼此的依據，讓有了彼此的生活變得更璀璨。

【按下圖看】BIGBANG成員太陽被喻為「犯罪天團」中唯一清泉：

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資料來源：《白夜White Night》