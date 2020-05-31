網上流傳一段說話：「四月不減肥，五月徒傷悲。」減肥也許是很多人畢生很努力達成的目標，而曾經是別人口中所稱的「肥婆」或「肥仔」，只需要刻苦減肥也可變成人見人愛的潛力優質股，例如：台灣「國民男友」彭于晏、韓國天團BigBang的 T.O.P.和朴敏英等。 有人減肥為了窈窕身型；有人減肥為了可穿「靚衫」；有人減肥為了當上明星出道。然而，在日本，有一位高中女生減肥是為了愛情，渴望自己可被心上人接受而刻苦瘦身。

每個人減肥的目的也不同，有人為了外型變瘦，有人為了身體更健康，有人為了可以獲得心上人的目光 (《瘦身男女》劇照)

近日，日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》訪問一位女生減肥的勵志故事，該名肉肉女高中生為了得到暗戀對象的青睞，只靠着這點求愛的意志力，透過控制和改變平日飲食和堅持運動習慣，體重由原來的180磅減至92磅，2年間足足減去40公斤，她也搖身一邊成為眾多少女渴望擁有的樣貌和身型，而她在畢業前也向對方表白。

男老師挺身而出抱不平 成為肉肉女生減肥的動力

21歲的日本女生高中生古畑優莉花在節目上分享自己的減肥故事 (節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖)

現年21歲的日本女生古畑優莉花，從小到大也養成「無吃不歡」的習慣，以致常被別人稱為「大胃王」，所以她到小學六年級時，體重已達65kg。她平日也愛吃高卡路里的食物，更習慣進食食物前也會加上自己最愛的蛋黃醬，然而蛋黃醬所含的熱量是眾多沙律醬之最，那時古畑優莉花也沒有太在意自己體重，畢竟小學生涯，不用顧慮家庭、愛情和事業等問題，只管當一個只會快樂上下課的小學生。

不過，自從踏入屬反叛期的高中階段，古畑優莉花便因身型常常被同班同學言語凌霸，每天上學也被同學的嘲笑聲圍繞着，那時她的體重更高達82公斤。當她被同學取笑時，男班主任出言維護她說：「我不是這樣認為，古畑優莉花是一位很可愛的女生。」男班主任適時為她解除困擾，此舉也讓她備受感動，感受到世界上還有人愛她，此刻她對男班主任萌生愛情，但發現對方身邊的女性朋友，身型全屬窈窕和可愛類型，這下子她更加下定決定要減肥。

【按下圖看】節目如何呈現古畑優莉花決定減肥的原因

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減肥沒有捷徑 堅持不懈成功減去40公斤

瘦身成功的古畑優莉花，是一位典型可愛的日本女生 (IG@yurikanogohann)

古畑優莉花明白減肥是沒有任何捷徑可言，她首先便從飲食習慣入手，由從前愛吃肉和愛吃濃味食物的她，改為進食較為清淡的食物，並且以蒟蒻代替肉類。

根據幸福堂的註冊營養師(澳洲)梁穎恩Bonnie指出蒟蒻對減肥有不錯的效果是基於蒟蒻含極低熱量和有高度黏性的水溶性纖維，進食後容易感到飽肚感，有助刺激腸道蠕動，同時也可以幫助吸收油脂。

但Bonnie指出蒟蒻不可以直接完全取代肉類，因為蒟蒻只含有少量的碳水化合物，也不含肉類當中的營養素，如蛋白質、鐵質和鋅等，如大量攝取蒟蒻或將蒟蒻完全代替肉類會將有機會造成某些營養素攝取缺乏症，如貧血和常感到疲倦等，同時也因為蒟蒻含少量碳水化合物關係，長時間攝取有機會減慢身體新陳代謝，令到減重時只減去身體水份和肌肉，而消耗較少脂肪，容易造成反彈問題。她建議想要減肥的人士，可利用豆腐和豆來取代肉類。

蒟蒻是古畑優莉花減肥的好幫手 (節目《ザ！世界仰天ニュース》截圖)

除此之外，古畑優莉花也從運動方面入手，平日上學主要是由電車代步的她，轉成每天也騎約1小時單車來上下課，另一重要是她還背着重7kg的結他來加重自己的運動量，而選擇背着結他是因為男班主任曾經是一位音樂愛好者，所以她要為對方學音樂。

古畑優莉花持續以上的生活約兩年，體重也由原先的180磅減至92磅，足足減了 40公斤。於是，她畢業後立即向男班主任表白，但她卻被對方拒絕，不過古畑優莉花現時也沒有因被對方拒絕求愛，而變得自暴自棄，反而活得更輕鬆自由，不時在個人Instagram上載甜品照，也不用擔心會再次被他人恥笑有關身型的問題。

【按下圖看】節目重現古畑優莉花減肥過程+結果

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有時候減肥只需要一點點的推動力，但也需要注意減肥時的心理健康，減肥反彈也是眾多人面對的問題，如何維持心理減得健康，不坊參考下以三個的「健康減肥心理學」。

【按下圖看】三個健康減肥心理學

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資料來源：健康減肥心理學