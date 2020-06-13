在家中「悶」久了，當然會十分渴望到戶外呼吸新鮮空氣，無論是外國還是本地，野餐風氣都十分盛行。約上三五好友找個舒適的草地，一邊享受美食，一邊談天説地，度過愜意又悠閒的下午，真是人生一大趣事！ 走簡約清新風格的無印良品(MUJI)一直是品質與生活品味的保證，也是許多女生熱衷追捧的風格，你有否想過MUJI風也能應用在野餐上？最近日本開始流行一股MUJI風格的野餐形式，簡單又精緻的食物加上精美擺位與配色，一個充滿品味的野餐就「誕生」了！

疫情下不想到處走又人迫人?「野餐」在近來又掀起了熱潮。（kimehwa@IG）

野餐是種生活態度

到了天氣溫暖和煦的春夏季，女生們都紛紛相約野餐聚會，還能拍攝不少「打卡靚相」，是大家外出的首選活動！簡簡單單的野餐也可以不「簡單」，有些人會烹調精美的野餐食物，有些人會準備精美的野餐籃，有些人帶上相機，只為能與親朋好友一起留下美好又愜意的回憶。

藍天白雲下，跟閨密一起踏青野餐，絕對是假日好節目。（kimehwa@IG）

MUJI風野餐必備三大元素！

想要這次的野餐之旅與眾不同，不妨試試看「MUJI風」野餐，即使是野餐也能展現時尚的一面，簡約又百搭的風格適合任何類型的女生！

一：MUJI紙袋

除了傳統籐織野餐籃，你也可以選擇用MUJI紙袋來替代，這也是「MUJI風野餐」的精髓，紙袋子上印著醒目的「無印良品」字眼，是拍照必備的配搭品！四四方方的棕色紙袋，不但容納大可以裝入不少食物，而且十分結實，能循環使用。下次去無印良品購物的時候不妨保留紙袋，在下次去野餐時使用，善於物盡其用！

Muji紙袋是「靈魂人物」！（____37mn@IG）

二：MUJI人氣零食

既然是「MUJI風野餐」，怎麼少得了她們自家出品的零食！包裝貫徹無印良品簡約風格，種類繁多又價格親民，一直是許多人的「心頭好」。除了零食外，還可以搭配包裝同樣精美的飲品，看上去十分吸引人！

說到MUJI風格野餐當然少不了帶上MUJI的零食！（__potesara__@IG）

MUJI十大人氣零食排行榜：（點閱下圖）

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三：素色配色

配合無印良品的簡約風最好搭配簡單色調。（u.mina_0503@IG）

説到色調，「Muji風野餐」適宜以素色搭配為主，包括杏色、白色、米色，偶爾加入一些顔色鮮艷的物件或食物點綴，增添活潑色彩！要拍照好看的話，就連盛載食物的器皿也絕不可以馬虎啊，日本女生多選擇環保的食物紙盒，不但方便回收，還能配合主題色調，讓整體顔色看上去更和諧。

更多MUJI風格野餐配色靈感：（點閱下圖）

說到野餐，野餐墊當然是必要的裝備，用白色膠枱布的話實在是大殺風景啊！野餐墊方面，宜選擇素色如米色、白色，看上去賞心悅目，而格仔花紋的野餐墊更有「MUJI風味」。要防水防污，可用白色膠枱布作為底層，上面再鋪上野餐墊就好看又萬無一失了！

簡約素色的野餐墊的更具MUJI風格。（kai_______kp@IG）

更多野餐墊搭配技巧：（點閱下圖）