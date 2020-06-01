日前36歲應采兒誕下第二胎，與52歲陳小春組建的幸福家庭變成一家四口，大仔Jasper也升格做哥哥，應采兒在社交網站曬出孕照，展示幸福甜蜜模樣羡煞旁人。陳小春與應采兒結婚十年，一直是娛樂圈中的一對模範夫妻，究竟比陳小春小16歲的「悍妻」應采兒，是如何收服這個火爆不羈的「浪子」呢？

應采兒與陳小春兩人相差16歲。（應采兒@微博）

應采兒再誕一子 變幸福一家四口

去年底宣佈有喜的應采兒，在今年誕下細仔，再為人父的陳小春透露細仔乳名為「Hoho」，有「好好」的意思，他更言自己不會偏心，兩個兒子都會一樣疼惜。應采兒在微博貼上孕照，暗示已經誕下第二胎，配文「一家四口，感恩。」而老公陳小春也即刻轉發微博，大讚老婆寫道：「辛苦啦老婆大人，媽媽真偉大。」

應采兒為陳小春再誕一子：

應采兒曾在節目上透露自己一直以來都有生二胎的打算，但因為顧慮兒子Jasper的感受，而遲遲未有實行計劃，主要是因為Jasper害怕弟弟或妹妹會搶走自己的玩具，直到Jasper點頭肯接受迎接一個「New Baby」，她和陳小春才開始努力「做人」，直到新生命的到來。

應采兒和陳小春一家三口幸福合照：（點閱下圖查看）

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結婚十周年：相差16歲的愛情 應采兒「治」陳小春有方？

人稱「山雞哥」的陳小春出名脾氣火爆，早年玩世不恭、倜儻不羈的形象深入民心，「兇惡」似乎已經變成他的代名詞。不過，暴戾浪子也有遇見剋星的時候，年輕過他16歲的應采兒命中注定般闖入他的生命，把他「吃得死死的」。

應采兒與陳小春是同門師兄妹，應采兒曾在節目上爆料見到陳小春真人時，對他「完全沒有感覺」，坦言「不是我的Style，不值得我駕馭他。」她還加碼爆料當年陳小春出名「孤寒」，從來不請別人吃飯，也不請工作人員喝東西，小氣形象讓應采兒對他印象大打折扣。雖然陳小春給人一副「痞痞的、酷酷的」印象，慢慢相處之後，應采兒發現陳小春不似外表那般冷酷，事實上他内心是一個十分孝順又顧家的男人。而不愛笑的陳小春，也被「大笑姑婆」應采兒的開朗性格所感染，兩人日久生情，漸漸越走越近，這一愛就愛了超過13年。

應采兒與陳小春相愛超過13年。（應采兒@微博）

吵架，成為一種生活樂趣？

性格直爽又有些衝動的兩人，相處時自然有不少磨擦，不過卻造就了更多磨合性格的機會。野蠻老婆應采兒是娛樂圈出了名的「虎妻」，或許正是這個原因，她才能征服火爆的「山雞哥」，面對愛妻陳小春脾氣收斂不少，自尊超強的他更是不斷不把自己自尊心降到最底綫。幸好兩人性格火爆中也有互補的地方，老婆應采兒喜歡採取主導和控制人，而老公陳小春又是喜歡被人控制的一方，簡直天生一對！

陳小春曾在節目中剖白，自結婚以來，凡事都遷就老婆，不想和她起衝突，因為輸的一定是他。就算真的起爭執，沉悶性格的陳小春常常拿古靈精怪的應采兒「沒辦法」，應采兒笑言會把吵架當成一種樂趣，就是喜歡這種「激怒一下再逃跑」的感覺。一旁的陳小春只能無奈接受，不過眼神充滿寵溺，他表示：「喜歡吵就吵，反正我可以把耳朵關掉，但我絕對不會跟她分開。」

陳小春寵溺應采兒「十大愛妻金句」：（點閱下圖查看）