【失戀自救】當局者迷總糾結強求　放手才懂：這究竟是否值得擁有

聚散有時，哀樂有時，並不是所有感情事都那麼容易在當局者迷的時候就看清全貌，有時你必須隨遇而安地走著走著，甚至放手，才能明白這一切究竟值不值得擁有和緊握，所有無助之際，別讓自己想太多、煩太多、糾結太多，自己累壞了自己。

明白的，你心裡很怕自己會選錯了路線、走錯了路，讓那些你拼了命珍惜的關係，到最後變成甚麼都留不住。（《觸及真心》劇照）

明白的，你心裡很怕自己會選錯了路線、走錯了路，讓那些你拼了命珍惜的關係，到最後變成甚麼都留不住，可是，當「結果」距離你那麼遙遠，你怎知道你目前偏執的抉擇是正確；怎知道當時日漸遠，你回望過來，那些你曾經以為不可放手的東西，原來只是生命中的一塊跳板，令你得到更大的幸福？

正因如此，要是你努力了、珍惜了，問心無愧，就應該順其自然，不應再想太多。

要是你過度強求和假想，往往只會把事情親手弄得更壞，而不會變成「你想要的美好結局」。（《愛的迫降》劇照）

需知道，每個人來到你的生命裡，背後都有一段時限和特殊意義：有的人離開，是因為時間到了，正如有的人還沒出現，是因為時間還沒合適；有些不懂你的人出現，是讓你懂得一些道理，正如有一位懂你的人出現，是為你帶來一段彼此舒服的愛情。

換句說話，他們就像生命裡的「彩蛋」，讓你意想不到地得到某些感受、經歷和哲理，即使他們是那些錯得離譜的錯的人，給你的既是劫難，卻也是你的成長磨煉，故此，要是你過度強求和假想，往往只會把事情親手弄得更壞，而不會變成「你想要的美好結局」。

有時你以為自己找不到更好的，但走著走著，你就突然找到真正的幸福。（《愛的迫降》劇照）

來到這裡，你是時候明白，感情這回事真的不能完全計劃好、預料到，愈困在不知所從的糾結裡，只會令人愈心累，所以既然不能掌握、不能改變，你又何必虛耗太多心神和時間擔憂？

與其怕這個怕那個，想著「他愛不愛我」、「我這樣做會否嚇怕他」、「怎樣才令他再注意我」，倒不如做好本分，為自己想要走的路用心鋪設，這樣反而更好，甚至可能有更好的結果出來。

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記住，愛不完全隨願，只留下有緣人，有時你以為自己找不到更好的，但走著走著，你就突然找到真正的幸福；有時你以為自己有辦法捉住他，但到最後，卻發現一瞬間就改變了所有。因此，別想太多，累壞自己。