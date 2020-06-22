【父親節】蔡卓妍（阿Sa）、胡定欣、湯洛雯、田蕊妮、何超蓮、Janice Man、高海寧等女星都在剛過去的父親節分享與爸爸的合照，祝賀爸爸父親節快樂，展露深厚的父女情。你又覺得女星們與「前世情人」似樣嗎？

【按圖看】一眾女星與「前世情人」爸爸的合照＝＝＞

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湯洛雯

湯洛雯與爸爸湯鎮宗在旅行時合照。(roxannetong@Instagram)

剛與馬國明公開戀情的湯洛雯，不時都會於Instagram分享「湯氏家族」家庭照，曾試過發布與爸爸湯鎮宗旅行時為她拍的照片，更寫道「邊個話一定要男友視覺」。雖然在父親節當天，湯洛雯未有發布與爸爸的合照，但從平日的照片中已能看到他們相處融洽。

湯洛雯予觀眾印象樂天，入行以來湯鎮宗沒有為她施加任何壓力，她亦曾於《01女生》專訪時表示，爸爸從小教導她「一加一不等於二」的道理，同時需要調節心態。

作適當的放縱，必要時給予意見，也許是湯洛雯與湯鎮宗的相處之道。

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胡定欣

胡定欣與爸爸的合照；爸爸更被網民大讚年輕。(nwuuu@Instagram)

胡定欣於父親節當天於社交平台分享一張在電車上與爸爸的合照，被網民大讚爸爸年輕。爸爸是胡定欣一直以來努力的動力所在，剛踏入社會工作，胡定欣爸爸因生意失敗，家族海味舖被迫結業，她曾在一次訪問中表示自己日後一定要改善家庭經濟，給予父母過好的生活。

工作方面，胡定欣曾於接受訪問時指，過去因工作繁忙，未有時間照顧家人，但對父母一直在身旁支持表示感激；然而，她亦於2018年為big big channel拍攝父親節影片時，憶起入行初期拍攝《衝上雲霄》至凌晨五時，爸爸亦會駕車在電視城門外等待她放工；爸爸對胡定欣的關懷與明白，更讓胡定欣直言：「父親節並不是只有一天，而是一輩子。」