《那些我愛過的人》於上星期首播，除陳自瑤、黃翠如、連詩雅等熟悉面孔演出外，趙頌茹相隔16年再次出演TVB劇集。當中，黃翠如就與連詩雅、陳自瑤因拍劇而成為好朋友。

《那些我愛過的人》涉及不少新面孔，按圖看更多劇照＝＝＞

黃翠如與連詩雅於劇集《那些我愛過的人》中飾演姊妹，而陳自瑤則飾演閨密角色，幫助兩姊妹解除心結。三人因合作而變得熟悉，不時互相在Instagram留言，亦會私下相約；早前連同馬貫東一起行山遠足，又為陳自瑤慶祝38歲生日。

連詩雅、黃翠如、陳自瑤因拍攝劇集《那些我愛過的人》而變得熟悉，成為好朋友。(shi_ga@Instagram)

陳自瑤亦在Instagram上寫道：「三個完全不同性格的人能走在一起是緣份」；三人性格不一，就連平日的衣着亦不相同，不過同樣具參考價值，尤其是想要達至顯長腿、減齡效果的女生，必定要留意！

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陳自瑤—若隱若現女人味

38歲陳自瑤（Yoyo）選擇小性感風的服裝，呈現恰到好處的女人味。(chenchiyiu@Instagram)

38歲陳自瑤（Yoyo）以紅色入膊連身泳衣亮相於首集《那些我愛過的人》，及後她更於社交平台分享當日拍攝的泳衣照，大騷姣好身材與長腿。事實上，陳自瑤每次發布泳衣照，都會成為討論話題。

身高165cm的陳自瑤，喜歡選高腰剪裁的闊褲或連身長褲，以拉長下身比例；裙裝則愛好選擇一些薄紗材質、不規則裙擺的款式，走起路來裙擺隨風飄逸，打造仙氣女神感，長腿若隱若現，絕不過份嬌氣。陳自瑤不時都會選擇小性感風的服裝，如透視上衣和吊帶連身裙，搭配牛仔褲或波鞋，正正帶來反差，增加年輕活潑感，呈現恰到好處的女人味。再者，她愛好印花與波點圖案的服裝款式，再度帶來減齡效果。

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黃翠如—厚底波鞋減齡

黃翠如鐘情於帶有前開衩設計的款式，以及厚底波鞋，在視覺上營造長腿效果。(wongtsuiyu@Instagram)

身高166cm黃翠如的穿搭造型以舒適為主，不過亦不乏顯長腿的元素。她的「長腿穿搭」小心機在於服裝剪裁與鞋款選擇，如鐘情前開衩裙款及厚底波鞋，只露出少許腿部肌膚，更顯腿長與顯瘦。

在工作時間內，黃翠如大部份時間都會選擇幼搭帶高跟鞋或靴款，在視覺上拉長腿部線條，但她曾在社交平台分享，自己曾因穿高跟鞋而令後跟和腳趾都出現生水泡的情況，故高跟鞋只限成為她的「工作夥伴」。黃翠如認為舒服比高更為重要，私下都會選擇厚底波鞋款，配短襪增加層次，亦讓腿部線條更突出。

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連詩雅—短裙突顯身形優勢

擁有42吋長腿的連詩雅，透過衣着盡顯其優勢。(shi_ga@Instagram)

身高172cm的連詩雅本身已擁有42吋長腿，不過她仍是喜歡透過衣着盡顯長腿的優勢。大部份時間連詩雅都會選擇熱褲、短裙，甚至穿着包臀窄裙，騷長腿之餘更能呈現身材曲線。

靴款，尤其是能夠露出腳踝部份的短靴，再度加強長腿的視覺效果；而選擇筒長至小腿位置的靴款時，連詩雅都會選擇幼跟與尖頭款，避免下身視覺「太重」造成反效果，令腿部變短變粗。另外，亦建議大家可選擇與膚色相似，如Nude色、淺啡色系的靴款，更能延長腿部比例。