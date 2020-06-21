【Gentlewomen｜田蕊妮】40+2的田蕊妮今天獨當一面，離巢效力12年的無綫到自組新公司，別人害怕女人40，她卻視每一天歸零重新開始。「20歲可能沉醉於戀愛當中，或苦惱冇男朋友； 30歲的女人好空白，係好恐懼，恐懼冇事業、冇家庭，冇仔女，覺得所有事都要在這10年內發生。」結果30+她衝了事業，憑《巨輪》成雙料視后，她卻漸漸發現，失卻了演戲的初心。

40+2的田蕊妮今年離開TVB，自立新公司，被問到會否像重新開始一樣，她卻道：「在我的理念，每一刻都是重頭開始。」（黃舒慧攝）

田蕊妮16歲入行，由亞洲電視到2007年加入無綫電視。在無綫首套參演第一女主角的《讀心神探》被指感情戲份過多，到後來演技成熟，於2013年憑《巨輪》姚文英一角成為雙料視后；2015年《鬼同你OT》孫淑梅演技大爆發，其丈夫杜汶澤也公開稱讚。

工作上離開舒適圈，然而私下的田蕊妮亦是不斷學習，正正因為喜歡結他而選擇上課學習，正如她所說，任何事情都不應受年齡局限。（黃舒慧攝）

離開舒適圈望尋回初心：每一刻都是重頭開始

劇接劇令田蕊妮人氣攀上頂峰，卻也令她逐漸迷失方向：「我好記得有一年年度終結，我一共拍攝了120多小時。」當時，對她來說的人生的煩惱便是每夜凌晨回到家，都在考慮該先洗澡休息還是看劇本，時間不夠用，生活不斷重複，由喜歡演戲變成不享受。

我會在想爲何我會做一個演員，因為我喜歡演戲，但每一個思維就是要完成 30、40頁的對白，完成一個角色，我會壓力很大，只是在完成一個工作。我覺得我對職業同觀眾唔係好負責任，咁我覺得應該要STOP。 田蕊妮

田蕊妮強調，電視台的磨練對新入行的演員是非常難得的機會，是必須的。而她選擇停下來，是希望尋回做演員的初心。

田蕊妮指人生有很多不同階段，尤其是女性於面對30歲時十分恐懼，擔心沒事業、沒家庭、沒兒女等，而40歲則是女人的另一階段，對於踏入女人40，她十分歡迎。（黃舒慧攝）

由公屋住到獨立屋 沒忘記出身

希望尋回當演員的初心，那不忘本的性格，大多可見與田蕊妮出身有關。

田蕊妮日前更意外讓獨立屋家居曝光，成為話題，但其實她出身葵涌祖堯邨，即使出道後仍然居住於上址，從不介意別人知道她的出身，笑言：「我細個（已出道）還未有車牌，同事們車我放工，那當然是車到我回家。」

成長學佛反思 為何我仍然不滿足

田蕊妮近年學佛，對人生有了截然不同的反思，祖堯邨的經歷，往往也融入她的反思之中，「我好記得小時候與哥哥睡兩呎半的碌架床，會羨慕朋友擁有三呎床；到有張三呎床，又會想擁有自己的房間，如果再有張雙人床便好了，如果可以搬出來就好了，如果房間可以再大些就好了…」

從前的田蕊妮認為問題永遠都是外面世界帶給她，並不是她的錯；自接觸佛學後，讓她學懂以另一角度看世界。（黃舒慧攝）

「以前我會覺得問題永遠都是外面世界帶給我，永遠不是自己錯，全部都是別人與這世界錯。明明從前的男友對我也很好，但都會覺得不夠好，唔會自我檢討。」生活上無止境追求，加上工作上的壓迫，成就並沒有讓蕊妮真正開心，反而是對佛學的好奇，帶她開啟了另一道思考之門。「我學咗佛，發現所有事都係源自於你自己點睇、點去處理自己的情緒。」

求婚31次終答應：婚姻是世上最大修行

田蕊妮與杜汶澤踏入15年婚姻，離不開閒話家常，就如談及愛貓Momo、近日熱門遊戲《動物森友會 / 動物之森》，佛學也是其中一個常談論的話題。田蕊妮指從前拍拖，每次都希望與對方走到婚姻，可偏偏是沒有想過要與杜汶澤結婚，她續道當時的心態已改變：「我覺得一起就一起，那時覺得如果並非想要下一代，兩個人同居、不結婚亦沒什麼分別啊。」

我有試過問他（杜汶澤）：「如果有一日我離開了這個世界或離開了你，你會如何？」他卻回答：「那看看能否再結多次婚。」 田蕊妮

相反早已經歷過一段婚姻的杜汶澤，卻接連求婚失敗30次也不放棄，田蕊妮終在一次杜汶澤往斯里蘭卡探訪災民了解到對方的重要性，在第31次求婚時答應了。

田蕊妮與杜汶澤走過15年婚姻：

+ 4 + 3 + 2

「原來結了婚與不結婚相差很遠，個人本身責任感會不同。」田蕊妮續說：「婚姻對我來說是這個世界最難的事情，如果你想跟那個人keep住成為你終身伴侶，係一個最大的修行。」杜汶澤曾於婚前出軌，二人曾對質談判，田蕊妮亦選擇原諒，望與他共度餘生。很多人會認為伴侶曾經不忠，如何修補關係必有裂縫，但在田蕊妮眼中，最重要還是自己對婚姻的忠誠，她一開口便將十五年前的結婚誓詞倒背如流；世上沒有完美無缺的人和事，總不能活於完美的幻想當中，田蕊妮逐指自己婚後嘗試一下沒那麼自我與自私：

兩個人如何在接受不完美之下，互相去包容、互相去遷就，就是這般簡單。 田蕊妮

「20 歲時，最怕給別人知道自己20歲 ；40歲，我沒什麼在怕」

20歲的女人，欠缺人生歷練，30歲恐懼事業與家庭，田蕊妮更分享30歲會覺得所有事情都要在10年內發生，過去的她亦不斷為愛情奔跑，為事業衝刺。直至媽媽2016年的離開，卻發現自己錯過了許多。40歲則是另一新階段，過去每個經歷成就更好的自己，甚或更了解自己的需求。田蕊妮亦於踏入女人四十之時，決心多作新嘗試，主動提出製作節目《女人四十》，希望為40歲的女性解憂；舉行演唱會，一圓心願；也背起背包，嘗試一個人旅行。

或正如她去年在演唱會所形容：「我由唔敢做決定、乜都驚變做勇敢的人；老公亦由一個『仆街』變成一個人，甚至他在我心中，係一個好好的人。」與同行者關係很難三言兩語概括，但肯定杜汶澤對她影響甚深，離巢後她思索最想做的事，就是受老公影響，想從幫助別人中得到快樂。

今年正值40+2，田蕊妮離開舒適圈卻處之泰然，不被年齡局限。

我不覺得年齡是規限一個人去做某一件事的規定，人生永遠都是有選擇；即使你選擇做或不做，都是一種選擇。 田蕊妮

【女人20 vs 女人40】田蕊妮20歲與40歲對待事情的改變＝＝＞