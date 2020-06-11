【零售寒冬】Zara母公司Inditex宣布將關閉全球旗下多達1200間門店，轉移發展其網上銷售，希望改變品牌過往的虧損。

Zara母公司Inditex宣布將關閉全球旗下多達1200間門店。（資料圖片）

繼Victoria's Secret英國分部申請破產、希臘配飾品牌Folli Follie撤出香港、Links of London全線香港分店疑結業，Fast Fashion巨頭之一Zara亦難逃厄運。

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19影響，零售業大受打擊。根據英國《衛報》報導，Zara母公司Inditex公布財政年度的第一季度2月1日至4月30日的銷售額足足下降44%，共虧損4.09億歐元（折合約36.06億港元），並計劃關閉多達1200間分店。

除Zara外，母公司Inditex還有以下大家熟悉品牌，相信也將受牽連＝＝＞

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在虧損情況嚴重的情況下，Inditex決定關閉全球1,000至1,200間分店，將由現時全球約7,412間減至約6,700至6,900間，預料主要涉及亞洲和歐洲商店，以及本身規模較小的店舖，不過暫未有裁員打算，受影響的員工將會調向擔任其他工作，如負責跟進網店。

Zara的不少姊妹品牌，皆是大家非常熟悉的小資品牌，如bershka。（bershka＠Instagram）

Fast fashion時代正式告終？

Fast Fashion於過往的成功莫過於以親民價提供當季新潮的時尚單品，不過隨時代改變，人們消費模式亦變遷，轉向網上購物。Inditex亦公布本季度的在線銷售額同時增長50%，彌補了部分銷售虧損，故此亦將擴大投資電子商務，計劃於2022年在線銷售額能佔據總銷售額的25%以上，同時能夠透過電子商務抵抗H&M、Uniqlo、ASOS等Fast Fashion與各網上銷售平台的競爭，以鞏固並生意額與地位。

Zara於香港有多間分店。(太古城中心圖片)

近年不斷傳出不同的時裝集團銷售額下降、敗走，甚至破產的消息，然而同屬速食時裝的Forever 21亦曾發生過相似的情況，於去年只經營少量的國際商店，只集中於美國市場，不過Forever 21的死因則未是受疫情影響，反倒是一直以來的侵權和抄襲事件成為經營失敗的死因。

如今，Zara母公司Inditex決定更新未來的方向，由線下轉為線上，未知這種方式又是否可行？按圖即看「撤出香港」的fashion品牌==>

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參考資料：衛報