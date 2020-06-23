日本@cosme的藥妝排行榜包羅眾多藥妝品種類，能夠打進排行榜的產品都是經過眾多女生的親身試用和評價，也成為眾多女生入手化妝品前的參考指南。近日「2020年上半年度@cosme美容大賞排行榜」榜單新鮮出爐，如果心思思想入手新一批的保養和皮膚護理產品，不如參考具公信力的@cosme美容大賞榜單，那就不怕「入錯」藥妝品了。

日本@cosme的藥妝排行榜每年都會在眾多的護膚品當中，挑選最佳的十樣藥妝品，並組成「日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）(@COSME.COM)

日本@cosme美妝網站每年都會兩度釋出「上下半年度@cosme的美容大賞排行榜」，能夠入選的產品都是網站透過分析網站會員的用後感和評分而作出篩選，所以每件產品都是精挑民選出來，也能精結日本女生認為「真正好用」的好妝品，而是次「2020年上半年度@cosme美容大賞排行榜」是總結了2019年11月1日至2020年4月30日期間的所有新品而得出榜單。

除了有藥妝之最的「日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）」外，更會包含眾多的藥妝類型，如基礎臉部保養的洗臉、卸妝和乳液等，更有唇部保養、粉底液和粉餅等，當然還包括女生日常外出常用的彩妝類等，以下筆者便為大家挑選數個的排行榜榜單，作為讓大家購買新護膚品或妝品的一個參考指標吧！

【按下圖看】「日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2020上半年排行榜」的第10名至第2名！

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【日本@COSME綜合大獎（Grand Prizes）的第1位】： LANCOME 蘭蔻 Clarifique Dual Essence 淨澈亮肌精華水 極光水 150ml / 250ml

LANCOME 蘭蔻 Clarifique Dual Essence 淨澈亮肌精華水 極光水 150ml / 250ml (m_3x28@IG)

化妝水是女生在皮膚護理上不可缺少的產品之一，也是女生消耗較快的護膚品之一，皆因不少女生在妝前或妝後總會用得着化妝水，而LANCOME的淨澈亮肌精華水是一款專為針對亞洲女性肌膚而設的一款化妝水，深受日本女性的歡迎。

品牌更刻意在產品中加入珍貴的法國山毛櫸嫩芽萃取，幫助調節肌膚表層的酵素，減少皮膚發炎長痘的問題之外，最重要是淡化皮膚色素，達到美白作用。不少日本女性用家分享用後感也說，長期使用是有效改善到皮膚泛紅和達到收細毛孔的作用呢！

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是次日本@cosme的藥妝排行榜除了公布10款獲得@COSME綜合大獎（Grand Prizes）的產品外，更分別釋出各項化妝品的排名，如洗臉、卸妝、底妝及彩妝類的「部門賞」等，為了讓眾女生在購買新藥妝品時有一個參考，筆者便為大家挑選會經常接觸的藥妝品，進行重點介紹：

基礎保養類：潔臉產品

在洗臉類的產品中，榜上其中的兩款產品都是小資女常用品牌，價錢公道是小資女買後也不會感到心痛的產品，而排行首位的Suisai酵素洗顏粉，也是近年來興起的洗顏用品，而這款酵素洗顏粉可重點清除毛孔內的黑頭和皮膚老廢角質，次名和第三名也是一款用後清爽不繃緊的洗臉奶。

基礎保養類：化妝水

有時候皮膚狀態不佳，上妝後總是感到浮粉不貼服，但香港人生活忙碌，有時間寧願多睡一點也不想早起來敷面膜，唯有靠快速為皮膚敷上化妝水，快速為乾燥的皮膚補水，因此一枝獲用家好評和推介的化妝水，相信女生也應該不假思索地入手一枝吧！

基礎保養類：卸妝產品

卸妝是護膚的最基本步，好的卸妝產品可完全卸除皮膚上的彩妝，不會讓毛孔積聚過多的廢餘殘留物。不過，有時女生每天也需要化妝，所以她們在卸妝的時候，普遍也會要求卸妝產品是可「快速」地完全卸除臉上的彩妝，但同時也會要求卸妝產品具好的清潔力外，也不會對皮膚造成過多的刺激。是次位列榜首的是在@cosme卸妝排行榜常出現和獲推介的ATTENIR 雙重潔淨卸妝油，也是FANCL旗下品牌，產品主打天然無任何的化學物質，而產品更加入4種美容油，可以深入毛孔卸除彩妝同時，還有抗衰老的效果。

彩妝類：底妝產品

現今不少女生也追求自然貼服的妝品，粉底也像女生第二層的皮膚，特別是夏天，最擔心粉底容易脫落，出現斑駁問題，令人尷尬非常，加上現時常常戴口罩，透薄得來又不易脫落的底妝產品正正是女生所追求的產品，而位列榜首的FIT ME! Dewy & Smooth Foundation是眾多小資女公認平價又好用的粉底呢！

彩妝類：防曬產品

防曬產品可說是保護皮膚免受紫光線傷害的好助手，加上陽光更被世界衛生組織列為一級致癌物，如果皮膚長時間在沒有任合何保護措施下曝曬，紫光線很容易便滲透在皮膚深層，對皮膚造成不可逆轉的破壞，所以一枝好用且備受好評的防曬產品也值得眾多女生參考的！

【按下圖看更多重點上榜的藥妝好物】

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資料來源：日本@cosme