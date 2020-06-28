早前台灣女星如楊丞琳和王心凌等都加入YouTube成立自家頻道，變身美妝專家向網民分享個人日常美妝及皮膚護理小技巧。誰不知這個風氣竟也吹向韓國，不少韓國女生也成立美妝頻道，向大眾公閞自己的美妝護理日常，而教學影片剛推出，便旋即吸納很高點擊率。

近日女神朴敏英也與其他藝人一樣，開設個人YouTuber頻道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」，並在短片分享拍照時的技巧，影片發布短短一日便吸引約34萬人次點擊 (Just Parkminyoung@YouTube)

早前因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，女星們大部分工作都要暫定，為了與粉絲保持互動和曝光率，都在網上開設頻道分享變美的訣竅，更讓網民可近距離窺探偶像的素顏和私下真性情。以下為大家介紹的韓國女星不只是在韓國深受人們歡迎，就連中港台也有大量的支持者呢！

韓國女團少女時代成員：太妍 每天早上也堅持三大習慣

韓國女團少女時代成員泰妍，現時專注個人獨立歌唱事業發展 (taeyeon_ss@IG)

「百變精靈女王」太妍在韓國除以天籟的嗓音吸引眾多支持者外，出道13年仍能保持初當美貌和身材而沒有被後出道的女星所追趕，仍在各國擁有一批忠實粉絲，或許這有關太妍平日的生活和護膚習慣有莫大關係。

【按圖看】太妍每天起床後必做三件事：

近日，太妍便公開每次出外工作和平日起床後必做的三件事。首先，太妍習慣起床進行洗刷後，便率先為乾燥的咀唇塗上護唇膏，因為每天起床後皮膚的水份會大大減少，嘴唇容易出現乾紋，加上塗護唇膏可滋養嘴唇外，更可以保護嘴唇和加強後繼化妝時，口紅上色呈現的效果。其次，太妍會在頸部位噴上香水，頸部位置較多淋巴，而且這個部位相對較少曝曬在紫外線之下，香氣會更加持久。最後，太妍便會拿出網球進行滾腿拉筋動作，加速血液的流動，從而減少水腫問題。

太妍起床後必用網球進行滾腿拉筋，為雙腿去水腫，保持纖幼。

【按下圖看更多】「精靈女王」太妍平日妝容和近照

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穿著校服上學也沒有違和感的Dara：分區卸妝是重點 面膜是每天的必需

現年35歲的Dara擁有令女人渴求的童顏和白皙皮膚 (daraxxi@IG)

現年35歲的Dara早前更被網民票選「穿著校服上學也沒有違和感」排行榜當中的第二名，皮膚吹彈可破的Dara仍維持多年前的童顏，相信也與她平日護膚程序有關。雖然Dara早在2018年已開設YouTube頻道，但分享內容多為音樂創作和跳舞，但近日Dara竟在平日短片中與粉絲分享平日落妝和護膚程序，粉絲們紛紛都驚嘆Dara的童顏原來是源於以下的原因：

【按圖看】Dara的卸妝秘訣，是保持童顏的關鍵？

Dara對於皮膚清潔步驟絕不媽夫，她首先會分區卸除臉上的彩妝，先用化妝棉沾上卸妝液，並濕敷的方式卸除眼妝，不像女星平日只用一塊化妝棉卸除全妝。其後，Dara會再利用卸妝油進行全臉按摩，因為手指在按摩的過程會微微帶暖，慢慢按摩時可讓卸妝油更滲透每一個毛孔，讓每一個毛孔也能清潔乾淨。最後，卸妝步驟完成後，Dara就會立即敷上面膜，為皮膚進行快速補水，讓後續的皮膚護理程序更加有效。

【按下圖看更多】「童顏」Dara的近照和穿搭分享

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「童顏芭比」韓藝瑟 冷豔妝靠「眼角」重點？

現年38歲的韓藝瑟擁有精緻的五官 (han_ye_seul_@IG)

現年38歲的韓藝瑟雖然近年來劇集產量不算多，但每次她出演的劇集總可以引起不少的討論，皆因韓藝瑟在韓國也有「美魔女」的稱號，不論是火辣、冷豔和可愛造型也能輕鬆駕馭的她，除了近日在網上分享近60億韓元的豪宅外，更親授冷豔妝容重點，向網民一一拆解眼妝步驟的重點。

【按圖看】韓藝瑟冷豔眼妝重點，只在眼尾加這一步：

首先韓藝瑟的眼妝重點在於銳利清晰眼線，她先會利用黑色眼線膠填滿眼頭位置以及睫毛根部位置，緊記是近貼睫毛根部，然後再利用眼線掃於雙眼皮摺線輕輕再畫上一條眼條，其後，在眼尾位置尾端打勾—畫上一個「＜」，然後將眼線與眼尾位置連結，便完成整個眼妝。

【按下圖看更多】「童顏芭比」韓藝瑟的日常近照

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資料來源：【한예슬 is】，【탱구TV】，【DARA TV】