受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不論是香港抑或是全球都掀起一陣的居家運動風潮，加上夏天來臨，不少女生也加大力度瘦身減肥，好讓整個夏天也可以穿着短裙熱褲大秀美腿。不過，減肥總是說的容易，做的難。

減肥成功關鍵在伴侶身上？研究報告：一人認真減肥 另一半也會跟着一起瘦

陳豪和陳茵薇結婚多年也非常恩愛，不時也會一同健身(aimeechan_official@IG)

不少女生在減肥時總常遇上樽頸位，體重遲遲維持原狀沒有改變，有些人甚至出現減肥反彈的情況，有些人減肥失敗也因為常處於孤軍奮戰的狀況，缺少伴侶的同行支持，以致減肥效果不大。根據一份刊登在《Obesity》的學術期刊指出若伴侶其中一方積極減肥的話，另一伴侶的體重也會隨之而然減輕，並不需要刻意付出額外的努力便可以瘦，真是躺着也可以變瘦？

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減肥也出現漣漪效應（Ripple effect）

「寵妻暖男」張繼聰有時也會與妻子謝安琪（Kay）和兒子一同做運動 (ig@kaytse)

娛樂圈中不少明星夫婦也有一起健身的習慣，但很多時都是受另一半的影響，例如近年來迷上健身而鍛鍊出43吋健碩胸肌的「寵妻暖男」張繼聰，他指出為了拍出更好的電影，於是跟師傅每天積極健身90分鍾，最終換取令男人都羨慕不已的肌肉身型。同時，身為張繼聰另一半的女神謝安琪（Kay）不時陪伴丈夫張繼聰健身運動，即便不是常常參與，但謝安琪的身材看來真的比起以往更為窈窕，臉子也愈來愈細小。

根據美國康涅狄格大學的教授Amy Gorin在《Obesity》刊登一份研究報告提到，減肥很大機會出現漣漪效應，研究人員在6個月內邀請130對夫婦進行研究，並要求當中65對夫婦中的其中一人需要進行減肥計劃並需要參加減肥訓練營，當中會提供營養師諮詢來幫助減肥，另外的65對夫婦中，其中一人便會收到一份有關飲食健康、體重控制策略和運動的健康指南，而減肥全靠自律性。

田蕊妮與杜汶澤是一對歡喜怨家，但平日也會一同行運動 (tinyuilee@IG)

在6個月後的結果顯示，以上130對夫婦的體重全都減少了，不過研究結果最令人驚訝的是，當中沒有參加減肥計劃的伴侶體重也同時減輕，數據表示，參加6個月瘦身的人平均減輕約4.5公斤，沒有參加減肥計劃的伴侶平均體重減輕了2.5公斤；另外65組只給予健康減肥指南的人中，他們平均減輕了3公斤，而他們伴侶的體重也減輕了約2公斤。研究總結結果指出在戀愛關係中，當中有一方是認真減肥的話，另一人即便沒有認真減肥也都會瘦下來，因為當一個人行為（包括飲食習慣）發生改變時，也會相應地影響到身邊的人，令到身邊人的行為也會出現改善，也醫學上也稱為漣漪效應（Ripple effect）。

因此有理由相信人們改變自己的飲食和鍛煉習慣，是能夠以正面和負面的方式影響他人，配偶也很大可能會效仿對方行為，更加自律地督促自己吃低脂肪的食物或養成健身習慣，從而形成減肥統一戰線，與另一半一起同行。

資料來源：《Obesity》，《Independent》