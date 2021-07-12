12星座愛情忠誠度　處女願為所愛改變　誰被分手都甘願苦等？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-07-12 08:00

12星座愛情｜在愛情這場角力遊戲中，每個人都有不同的態度，有的人陷入戀愛就會義無反顧，全心全意；有的人卻是見一個愛一個，難以修心養性。想知道身邊伴侶對待愛情的忠誠度，可以從12星座窺探一下他們到底有多少真心、多少假意。

在12星座中誰對愛情最忠心？ (tvN (International)@facebook)

忠誠是維繫愛情及婚姻的基礎，但不同的星座有不同的性格，對愛情的觀念也不同。在愛情中，你和另一半又能否面對世俗的誘惑？對愛情是忠貞不二，又或是看得雲淡風輕？以下立即為大家解開12星座愛情忠誠度，原來最專一的星座是......

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