【那些我愛過的人】陳自瑤、黃翠如、連詩雅於熱播劇集《那些我愛過的人》中飾演閨密與親生姊妹，亦讓她們由3個不熟識的個體變成現實中的好閨密，不時結伴。 因拍劇而結緣的例子，到底還有哪些藝人？

陳自瑤、黃翠如、連詩雅因拍攝劇集《那些我愛過的人》成為閨密；日前陳自瑤、黃翠如為連詩雅提早慶祝生日。(chenchiyiu@Instagram)

因拍劇結緣：不同性格的人能走在一起是緣份

劇集《那些我愛過的人》讓陳自瑤、黃翠如、連詩雅認識彼此，經過長時間合作增加了解，即使拍攝完畢仍不時相約見面、在社交平台互動；陳自瑤亦曾在Instagram上直指，3個完全不同性格的人能走在一起是緣份。

連詩雅於早前接受訪問時表示她們隔日就會見一次面；繼相約行山、為陳自瑤慶祝38歲生日的活動。日前，陳自瑤與黃翠如特意夾時間，為連詩雅提早慶祝6月29日32歲的生日；當天早上找餐廳和找來名廚Tony Wong為連詩雅度身訂造特製無麩質低糖低卡路里蛋糕，讓連詩雅大為感動。

+ 6 + 5 + 4

這部劇 賺得最多嘅 係呢份友誼 我哋每一次慶生都係好即興 但就係點都要見個面 雖然我哋三個性格都好唔一樣 但係唔知點解就係因為咁 好似有種互補不足嘅感覺 （主要係你地兩個補我嘅不足🤣🤣🤣） 所以希望我哋喺嚟緊嘅日子繼續 互相扶持，互相傾訴，互相提點 Love uuuu twoooooo 連詩雅

黃翠如、連詩雅、陳自瑤亦會一同拍照，記下三人的回憶。(chenchiyiu@Instagram)

除相約慶生，好姊妹亦會陪伴大家偶有失落的時刻，甚或見證彼此的過去與將來。就如連詩雅早前於Instagram回顧出道10年的感受、自勉以及感謝於10年間陪伴她經歷人生高低的各位，黃翠如亦有留言送上鼓勵：「我在這裏，見證你之後更加好 ❤️」而連詩雅亦回應指：「有你們陪伴一定更好 ❤️❤️❤️ mu ah h h h」陳自瑤、黃翠如、連詩雅縱然未能參與彼此過去的人生，但未來的人生總會有對方的陪伴；閨密情也許就是這樣簡單。

陳自瑤、黃翠如、連詩雅以外，圈中還有不少女星因拍劇變成好友，你又知道有哪些組合嗎？

陳法拉、劉詩詩

陳法拉在微博中以「最不常見的BFF」來形容與劉詩詩的關係。(falachenfala@Instagram)

陳法拉與劉詩詩的友誼十分低調，陳法拉於2014年到內地拍攝古裝劇《風中奇緣》而與劉詩詩結緣，拍攝時加深認識而且互相交流演戲心得，變成無話不談的閨密。即使二人隨後分隔兩地，未能時刻會面，就連陳法拉也在微博中以「最不常見的BFF」來形容二人的關係，但仍珍惜每次見面機會以維繫感情，就如2018年，劉詩詩專程到紐約探望在當地讀書的陳法拉。

陳法拉與劉詩詩時常在微博互動，陳法拉於2019年於社交平台分享結婚消息，劉詩詩亦有分享帖文並送上祝福；二人之間仍存在一個約定，2016年陳法拉未能出席劉詩詩的婚禮，於是與對方約定以後要做孩子的契媽，終在2019年劉詩詩與吳奇隆迎來首個寶寶之時兌現承諾，成為寶寶的契媽。縱然未能時刻在對方身邊見證這一切的發生，但默默付出，也許是陳法拉與劉詩詩的經營友誼的方式。

范冰冰、張鈞甯

張鈞甯曾表示與范冰冰相處得非常舒服。（范冰冰微博）

范冰冰與張鈞甯相識於2014年，當時兩人首次合作拍攝內地古裝宮廷劇《武媚娘傳奇》，也是透過在微博互動，以及到訪彼此居住的城市來隱定這份友誼。開心時分享，而落魄時在身邊是每對閨密必需履行的承諾；在范冰冰未發生逃稅事件前，范冰冰每年生日都會收到眾多的祝福，可歷經2018年的逃稅事件，范冰冰的微博就靜了下來，眾多人深怕跟她扯上關係，唯張鈞甯是少部份公開送上祝福的人，在對方低潮時仍陪伴於身邊。

一段關係中總不能只有一人付出，張鈞甯曾接受媒體訪問時指，范冰冰曾向導演們大力推薦她，對一個女演員能向別人這樣介紹另一個女演員表示感動，認定她是一輩子的好朋友。兩人雖然在演藝圈工作，但張鈞甯曾在訪問中說過她們的交往很純粹：「非常舒服，可以開玩笑，可以損她、鬧她。」

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