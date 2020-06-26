【防曬】日本美妝網站@cosme公布了「防曬產品排行榜」（截至2020年6月10日），看看有哪些防曬產品是日本女生一致好評吧！

無論春夏秋冬，都必須做好防曬工作，以免皮膚受紫外線的侵襲，更何況是太陽極為猛烈的夏季？【點擊觀看】「防曬產品」排行榜第3位至第20位：

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【第2位】日本石澤研究所shigaisen yohou乾爽防曬棒SPF50+PA++++

【第2位】日本石澤研究所shigaisen yohou乾爽防曬棒SPF50+PA++++ ￥1,870（約HK$135.5）(chiroru1547@Instagram)

日本石澤研究所shigaisen yohou乾爽防曬棒由熊果素、膠原蛋白、透明質酸、植物提取物等成份製成，幫助加強保濕效果，同時帶防水功能。

另外，乾爽防曬棒的設計特別，完全不需像其他防曬霜需於使用前先沾在手上，而是推向產品容器的開關，即能取出約5毫米，直接塗抹於皮膚上，方便程度十分高，適合帶出街補塗，亦適合經常忘記塗防曬的女生。不含香料與酒精等成份，敏感肌女生也能放心使用。

不過，乾爽防曬棒現時未有在香港發售，需到日本旅行購買或尋找代購。而品牌的其他防曬產品則有在LOG-ON出售，或也可嘗試一下。

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【第1位】ETVOS Mineral UV Powder 舞伶防曬礦物粉 SPF50 PA++++

ETVOS Mineral UV Powder 舞伶防曬礦物粉 SPF50 PA++++￥3,080／5g（約HK$223）（香港專櫃價為HK$250）(etvos.jp@Instagram)

有些女生不喜歡使用黏笠感的防曬產品，減少為皮膚帶來負擔；要是你也是這樣，或可考慮ETVOS舞伶防曬礦物粉。

礦物粉不含紫外線吸收劑，但同時具有高防紫外線效果，比起普通碎粉，較為貼服自然，對皮膚的負擔也相對少；ETVOS舞伶防曬礦物粉的粉末為素粉色，有助修飾毛孔之餘，亦能帶來提亮膚色之功效。礦物粉含人型Ceramide、摩洛哥堅果油等保濕成份；同時，亦包括甘草酸二鉀等曬後護膚成份，做到一邊防曬、保護肌膚一邊保濕，適合平日喜歡化上淡妝的女生。

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（資料來源：@cosme）