【女星泳衣】劇集《那些我愛過的人》於播出後，相比黃翠如、林文龍，陳自瑤一出場就以連身泳衣示人，新面孔蘇皓兒和連詩雅的討論度更高。38歲陳自瑤於劇中穿上紅色入膊連身泳衣，大騷姣好身材；未知私下的她又愛怎樣的泳衣款式？在現實中，蘇皓兒和連詩雅的泳裝造型又能勝過陳自瑤嗎？

陳自瑤：Ruffles款明顯減齡

陳自瑤（Yoyo）愛選擇低調的黑色泳衣。(chenchiyiu@Instagram)

陳自瑤（Yoyo）於首集《那些我愛過的人》以泳衣亮相，幾乎讓全劇焦點落於她身上。該集陳自瑤所穿的款式為帶喱士設計的紅色入膊連身款，輕露鎖骨以及大曬長腿，而紅色亦能展現出女人味。

不過，私下的陳自瑤卻愛選擇低調的黑色泳衣，甚少穿着鮮紅色的泳衣，而且鍾情於帶流蘇、Ruffles等細節設計的款式。從陳自瑤過往分享的泳衣照看到，其中一套用來打卡的泳衣為「兩件頭」款式，分別於胸口以及褲裝部份上設有Ruffles，帶來明顯的減齡效果，亦不失一份輕熟味。

連詩雅：泳衣外露展露身形

連詩雅（Shiga）穿上連身泳衣後配襯短裙，成為日常造型。(shi_ga@Instagram)

31歲的連詩雅（Shiga）不時都會在社交平台分享她的泳衣照，與陳自瑤一樣，喜歡穿着帶Ruffles的款式，增加少女氣息同時具提升上圍的視覺效果。比堅尼以外，連詩雅亦愛選擇不同剪裁的連身款式，如Deep V以及Cut-out設計，借助露出的肌膚轉移視線，甚至打造身形曲線美的視覺效果。

以42吋長腿聞名的連詩雅，多選三角泳褲以展露她的長腿優勢。另外，連詩雅亦喜歡將泳衣或一件頭上衣直接穿，配襯短裙，成為日常造型；貼身的泳衣面料能夠展露身形以外，這樣的搭配方法亦甚為型格。女生們平日到沙灘時，亦可參考這樣的搭配法， 脫了下身裙／褲裝就能直接下水，十分方便。

+ 6 + 5 + 4

蘇皓兒：明亮色彩款式助顯白

蘇皓兒（Chloe）穿上明艷色彩的泳裝，更為顯白。(chloe_so@Instagram)

26歲的蘇皓兒（Chloe）於劇集《那些我愛過的人》飾演林文龍女兒姜子優，零違和感校服造型成功入屋。蘇皓兒平日愛分享她的運動服造型照，運動服傾向白色以及淺色系為主，大曬馬甲線與一對長腿。至於泳裝款式方面，則愛選擇明艷色彩，如紅色、藍色，讓肌膚看起來更白皙，亦符合青春活潑的個性；背心以外，亦愛幼搭帶、繞頸綁帶款，露出瘦削的背部肌膚，在視覺上營造修腰效果，也可呈現一份小性感。

陳自瑤的外搭白恤衫質料輕盈，若隱若現腰部線條，非常高招。(chenchiyiu＠Instagram )

女星泳衣「小心機」穿搭：外加白恤衫

不論是30+的陳自瑤、連詩雅，或20+蘇皓兒，她們都不時在泳衣外搭一件白恤衫拍照。恤衫令肌膚若隱若現，又不至於過份曝露，加上其正式感與泳衣有一種反差，絕對是「心機位」。選恤衫緊記要選質料輕盈的款式，打造飄逸效果，同時以長袖為佳。與此同時，內搭的泳衣建議選淨色，與恤衫的顏色對比愈大愈好。陳自瑤、連詩雅、蘇皓兒在《那些我愛過的人》的演出得到討論，按圖看更多劇照＝＝＞