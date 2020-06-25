【政府派一萬】政府向年滿18歲的香港永久性居民派發一萬元的「現金發放計劃」已於6月21日起接受登記，透過網上銀行申請的人士最快可於7月8日陸續收到款項。 如想獎勵自己，置入新手袋，一萬元以下的款式，又有什麼選擇？

藤織手袋

藤織手袋配合穿搭，進一步增加夏日感。(lydiajanetomlinson@Instagram)

炎炎夏日，配合清爽裝束以外，更可搭配一個藤織手袋。例如可在穿着淺色服裝、碎花衣服時，使用藤織手袋，進一步增加夏日感，而且具有滿滿假日氣息。

藤織手袋的百搭程度於近年掀起一股熱潮，Chanel、Gucci、Celine、Loewe等品牌亦曾推出過不同的藤織手袋款式，比起皮質手袋價值更為相宜，變相讓小資女也能輕鬆入手名牌手袋。

+ 2

在眾多品牌出品當中，推介現時經常出現於一班時尚達人Instagram的Loewe Basket Bag，售HK$3,650至HK$4,500；藤織材質、簡單梯形設計配合小牛皮手挽帶，以及在袋身中央位置設壓有品牌標誌的皮革，絕對不減奢華度。

如不希望發生撞袋情況，亦可選擇Square Basket Bag，售HK$4,850至HK$6,450，同樣容易搭配造型，方正形狀更可放置更多物件，而且比較斯文。

【按圖看】推介一萬元以下款式＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

Camera Bag

名牌出品的Camera Bag一向都受到小資女的喜愛，原因也是基於定價相宜，故此亦成為入手款式之一。Camera Bag的設計較為簡約，大多款式都是在素色以及簡單外形上壓印或設置品牌Logo的金屬扣，精緻程度不失大型手袋，而且款式長青，甚為百搭。

Camera Bag都是以尺寸細小、輕巧作為賣點之一，搭配休閒服裝以外，就連smart casual也能配襯得宜，帶來不同的造型感。

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+ 4 + 3 + 2

名牌藤織手袋與Camera Bag以外，亦可選擇Beaded Bag（串珠手袋）和小眾品牌的出品，不但具有設計感，而且更不容易發生撞袋情況。

Beaded Bag（串珠手袋）

Beaded Bag（串珠手袋）亦能增加夏日氣息。(susannachowny@Instagram)

如想與藤織手袋一樣，為造型增加夏日感，建議可選擇Beaded Bag（串珠手袋）。Beaded Bag於近年來亦是大熱手袋款之一，大多以鮮艷色彩的串珠手工製成，或是大玩撞色設計，令手袋變得更為搶眼，點綴造型。

【按圖看】推介一萬元以下款式＝＝＞

+ 3 + 2

美國品牌Senreve

Senreve以年輕職場女性為目標，主打一袋多用的概念。(senreve@Instagram)

不過，要是你喜歡較樸素以及大型的返工手袋款式，小資女熟悉的Staud、BOYY以外，也可留意一下在IG大熱的美國品牌Senreve，價格約HK3,000至HK$8,000。

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實惠價值與意大利製造成吸引點外，基於品牌以年輕職場女性為目標，故於手袋設計上也以簡潔優雅，講求實用性為主，可放手提電腦外，更主打一袋多用，就如Maestra款可用作手提包、單肩包、背包的方式使用。除了網購，品牌將在6月底在金鐘太古廣場開設期間限定店，是摸摸實物的好機會。

【按圖看】推介４位數可入手款式＝＝＞