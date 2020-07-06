12星座每人都有自己不同的性格特徵，可是互相之間又會有牽絆，可以是靈魂伴侶，也可以是知心閨密，更有可能是天生敵人。在日本Twitter就瘋傳了一幅12星座感情關係圖，揭開了星座之間讓人意想不到的感情瓜葛， 誰是敵是友原來早已注定?

12星座感情關係圖在日本Twitter上瘋傳。(Twitter@kuzushinsetsu)

這張在日本Twitter上引起大家熱話的星座感情關係圖，由日本網絡漫畫家片陸遼助所繪畫，更獲得了超過6萬多個讚好，一起看看這個縱橫交錯的12星座感情關係圖到底有多複雜吧！

【小圈子1】互助互利的4個友好星座 ─ 雙子座、天蠍座、山羊座、人馬座

這4個星座分別都可以成為普通朋友，甚至還有愛情的出現。天蠍座和人馬座都視山羊座為真心朋友，可是利益當先的山羊卻只當對方是「提款機」，一心只想借錢。另外天蠍和人馬之間都互相有好感，處於一個「友達以上，戀人未滿」的曖昧關係。這4個星座同時都十分崇拜處女座，而且對於愛好和平的天秤天生存有好感，有時候天秤座還會擔當著他們4個之間的橋樑角色。

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【小圈子2】相愛相殺的3個星座 ─ 巨蟹座、獅子座、金牛座

這3個星座在外人眼中看來像是三劍客一般相親相愛，但內裡卻是暗潮洶湧，相愛相殺。當中巨蟹座就像是個家長一樣的角色，對待獅子座和金牛座像家人一樣，十分可靠，可是獅子心裡一直對巨蟹和金牛心存芥蒂，有著隱藏的敵意，但其他兩個星座卻沒有察覺到。而非常有趣的是這個小圈子和上面的小圈子是水火不容的關係，視對方為敵人，互相不放在眼內又暗自較勁。

按圖看更多巨蟹座、獅子座、金牛座的詳細關係分析：

小圈子以外的2個星座 ─ 天秤座、雙魚座

天秤座和雙魚座之間的關係十分微妙，天秤座在眾多星座中偏向對雙魚座有好感，平常也會很關心雙魚，但是雙魚卻像個木頭一樣對天秤沒有任何的感覺，對他的關心更是無動於衷。不過雙魚卻十分努力地想要擠進上面的兩個小圈子中。另外天秤和巨蟹、獅子、金牛是合作伙伴的關係，很多時候天秤都會聽他們的指令行動，有時候會幫他們像個間諜一樣去試探敵對的雙子座、天蠍座、山羊座、人馬座。

按圖看更多天秤座、雙魚座的詳細關係分析：

失去全世界一樣相安無事的3個星座 ─ 處女座、水瓶座、白羊座

這3個星座自成一角又分別是獨立的個體，並不需要融入任何圈子，只有水瓶偶爾會玩弄一下巨蟹座的圈子。處女座受到天蠍座圈子的祟拜，因此她可以經常操控著這個圈子的星座，但其實處女也只是水瓶的門徒，水瓶座才是真正的幕後老大。白羊則十分仰慕水瓶，可是卻對方只當他是備胎，而對於喜歡他的雙子，則感到嫌煩。

按圖看更多處女座、水瓶座、白羊座的詳細關係分析：