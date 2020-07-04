睽違年多，人氣女團BLACKPINK攜同新歌《How You Like That》回歸舞台，節奏明快的舞曲剛釋出不足一星期，點擊率已高達1.8億，同時也創下YouTube「公開24小時内點擊率最多影片」的紀錄。BLACKPINK中的四位成員各有特色，當中有「人間芭比」之稱的泰籍成員Lisa在Instagram上擁有3,500萬追蹤者，是韓國娛樂圈中擁有最多追蹤者的明星，可謂比許多韓籍明星更受歡迎，而年僅23歲的Lisa更打破時尚品牌CELINE鮮少找名人當模特兒的傳統，為CELINE拍攝硬照，可見Lisa的人氣環繞全球和國際的知名品牌，被指「泰國之光」。

近日人氣女團BLACKPINK攜同新歌《How You Like That》回歸舞台，舞曲剛釋出不足一星期，點擊率已高達1.8億，可見其人氣是如何在全球高居不下 (blackpinkofficial@IG)

BLACKPINK Lisa曾獲「亞洲百大美女」首位、被選為最具影響力時尚偶像之一

人氣女團BLACKPINK當中的泰國成員LISA雖然不是混血兒，但神態卻有種混血兒的感覺 (lalalalisa_m@IG)

韓國人氣女團BLACKPINK自2016年出道後，便憑多首大膽琅琅上口的電子舞曲，如《Kill This Love》、《PLAYING WITH FIRE》和《Ddu du ddu du》等歌曲來收獲大量人氣，並在全球掀起新一鼓韓流旋風。

人皆共知韓國娛樂公司YG Entertainment所培訓出道的歌手總是帶着極標誌的個人特色，當中泰國籍成員Lisa便是其中一位，常在音樂MV展現精湛舞技她，甚至是傳媒口中的「跳舞皇后」、「強勁帶貨王」和「時尚參考指標」。Lisa更在獲得2019年美國電影網站TC Candler的「亞洲百大美女」的首位和知名時尚搜索網站Lyst所發布的《2019年度十大最具影響力時尚偶像》的第六位，更是唯一進榜的亞洲人，也難怪時尚品牌CELINE的創意總監Hedi Slimane也親自操刀，為Lisa拍攝黑白廣告硬照，讓Lisa成為亞洲首位登上CELINE國際版面的明星，但在獲得現時成就前，Lisa也只是一位抱着熱忱追求夢想，盡全力讓努力汗水不白費的一位女孩。

【按下圖】BLACKPINK Lisa 獨立的穿搭風格和代言品牌

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年僅14歲便獨自飛往韓國當練習生 言語不通、沒有家人朋友 只因熱忱「追夢心」

BLACKPINK Lisa的造型時尚百變，往往能在網上掀起一時熱話 (lalalalisa_m@IG)

早前，舞技精湛的Lisa被內地邀請擔任偶像女團選秀節目《青春有你2》的導師，為學員指導和編排舞蹈，雖然Lisa只年僅23歲，但在節目中她對學員嚴厲和帶善良指責的片段，總是在眼神和言語中，看得見她對現時歌手職業的認真和熱愛。以往Lisa鮮少談及在娛樂公司YG當練習生的艱辛經歷，但Lisa在節目學員身上看見自己以往的影子後，便慢慢道出過去。

BLACKPINK的Lisa總是為着自己的夢想努力，一步步走近年少的夢想 (GETTY)

年少的Lisa與一般少女無別，是一位愛聽韓國歌曲也愛模仿音樂MV當中舞步的女生，從小有着跳舞興趣的Lisa，在空閒的時間總是聽着舞曲，跟隨節奏強快的節拍來揮動腰肢，慢慢這個跳舞興趣也變成Lisa的夢想，她在泰國加入「We Zaa Cool」舞團，磨練更高的跳舞能力。Lisa常夢想可以在韓國出道，可在舞台上跳一首是真正屬於自己的一首歌，於是那年14歲的Lisa隨心參加YG公司在泰國所舉辦的海外選拔賽，竟憑著出色的舞技意外獲得第一名，為了這個夢想，在言語不通和沒有朋友和家人的情況下，Lisa毅然決定隻身一人飛往異地「追夢」，選擇去當不知可否出道的練習生。

她（Lisa）是YG公司20多年來首位出道的海外歌手，但她的外國人身份並不是我讓她出道的原由，而是她當時參加選秀片段的影片令我留下深刻印象，讓我在數秒間就能看出她的潛能。 前YG娛樂CEO梁鉉錫

如果想讓自己變得更吸引，首先我們要相信自己就是有這樣的魅力，即便現在我們並沒有掌握它，但總有一天它是會來的 BLACKPINK的Lisa

Lisa當實習生時的辛酸史 曾被Jennie質疑？

即使在韓國言語不通、沒有家人朋友，Lisa也沒有輕易放棄。而YG對旗下藝人要求相尚嚴格，在唱歌、跳舞名rap等都有訓練，需要定期考核，同時需要進行飲食管制，不可以談戀愛。韓國女團競爭激烈，稍為遜色都輕易被放棄，所以每位實習生都努力不懈。Lisa當實習生初期，坦言常常打電話與母親哭訴很辛苦，但是遇強愈勇，Lisa總是在每次跳舞訓練結束後，繼續在跳舞室中再自行練習，由中午12時到晚上12時，甚至到凌晨時份。有傳Lisa當上實習生初期，曾被Jennie質疑：「聽說跳舞很好，能有多好？」當她看到Lisa看過一次示範就能跳出舞步時，即時被震懾。

難怪現時的BLACKPINK成員也大讚Lisa在當時跳舞考試評刻總是獲得「A級」成績。Lisa憑個人努力跳出屬於自己的個人魅力。直到真正以BLACKPINK第二位成員出道時，Lisa也經歷接近5年的練習生生涯，艱辛經歷也成就現時「獨一無二」的Lisa。

【按下圖】BLACKPINK Lisa展現個人魅力的個人近照