【我老細係天后】變態上司「職場SM」痛苦卻裝享受？3招寬心應對

《我老細係天后》（THE HIGH NOTE）由《格雷的五十道色戒》的女主角Dakota Johnson與金球獎視后Tracee Ellis Ross，是次不再玩「SM」，轉戰職場當「小薯」。跟着麻煩上司，在狹縫中實現夢想。

《我老細係天后》（THE HIGH NOTE）「卡士」強勁，由《緣來自昨天》（Yesterday）及《BJ單身日記》（bridget jones’s Diary）的班底製作，有信心保證。（《我老細係天后》劇照）

應對職場「SM」引觀眾共鳴？

《我老細係天后》（THE HIGH NOTE）「卡士」強勁，由《緣來自昨天》（Yesterday）及《BJ單身日記》（bridget jones’s Diary）的班底製作，有信心保證。看後，感覺前半部份似《冧歌有情人》（ Music and Lyrics ），後半似《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada ）。幸好，兩部都是經典之作。

《我老細係天后》中，Maggie（Dakota Johnson飾）是超級巨星Grace（Tracee Ellis Ross）的助手，一直視Grace為偶像，想為她監製音樂作品，卻一直只作「阿四」角色，不過她也任勞任怨、即使「老細」心情陰情不定、有時更惡言相向，但她也只是溫柔地微笑。Maggie已不是社會新鮮人，但卻抱着初踏社會的熱情，卻同時又擁「舊人」的不慍不火－白天作不喜歡的事，晚上努力製作自己的音樂，甚至遇上同樣懷才不遇的David，二人一起發音樂夢，努力向目標進發。

（《我老細係天后》劇照）

Grace身為「老細」，也有自己的煩惱，由開初對Maggie的無理與無禮，直到後來發現她的可取，便漸漸給予機會與尊重。看了不少影評，很多人稱這是一套「追夢」電影，筆者卻另有體驗。

不是人人都有修養，別人的尊重是要賺來的

比起實現夢想這回事，筆者更深刻的卻是「不是人人都有修養，別人的尊重是要賺來的。」這主題。友人更稱，電影十分窩心，甚至引起他的共鳴，卻只是前半部分－他的上司也有點變態。而可悲的是，現實中的我們大多沒有「主角光環」，想要得到尊重同時又不失謙卑，便只能似玩另類職場「SM」－痛苦卻又裝作很享受。

做職場「小薯」不能一味啞忍 心理學家：壞上司有這數種特質

不過，身為「小薯」，有時候很是困擾，怎樣才算是足夠呢？身邊有友人一聽到上司高高跟鞋走近便發抖；也有友人得了神經衰弱，而她們也都並非不勤快、得過且過的人，是上司變態，還是根本自身能力不足？

心理學家Bob Sutton就指出壞上司有這數種特質：

+ 4 + 3 + 2

而另一職場暢銷書作家Victor Lipman就指出應對壞上司有三大步驟，辭職只能解決一時問題。他提議，首先要盡量在上司的角度思考，理解他的壓力與困難，或許你會發現他的要求根本並不合理，不用為難自己；但這有助你的第二步－令自己變得不可取替，嘗試加強自己的表現，看看情況有沒有轉變；最後，就是要是你嘗試理解與改善，但要求只是愈來愈高，上司也沒有適當協助，那便是時候另覓高就了。

參考資料：Psychology today