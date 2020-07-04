【泳衣】陳自瑤、連詩雅、龔嘉欣、馮盈盈等女星都曾曬出泳裝照；夏日炎炎，正好到沙灘消暑一番，你又準備好戰衣了沒？ 以下來自亞洲的小眾品牌，或許能成為你的選擇；不但價格相宜，比起歐美品牌，更適合亞洲女生的身形。

【按圖看】一眾女星大曬泳裝照＝＝＞

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Titivate

日本女裝品牌Titivate設有Beach Wear系列，以剪裁及細節位設計取勝。(titivate.jp)

Titivate為日本女裝品牌，主打20至40歲女性市場，服裝設計傾向簡約優雅為主，藉此為女性塑造休閒時尚的形象。除了休閒服，品牌亦有推出Beach Wear系列，價格為2,690至7,490日元（約HK$194至HK$540）。同樣以簡約為主，雖然大部份款式均為素色，甚少出現碎花元素，但以剪裁及細節位設計取勝，包括荷葉邊、Cut-out、單肩、不同的搭帶款式，增加時尚氣息之餘，仍能帶來青春活潑感。

+ 7 + 6 + 5

Bullet by AOI

泰國品牌Bullet by AOI大玩併色設計，有助修飾身形。(aprilpoolday@Instagram)

來自泰國的Bullet by AOI，由兩名畢業於紐約大學的學生：Mintz與Chung在2015年創立，希望以極簡主義為首要條件，設計出既美觀又實用的泳衣款式。

素色傾向單調，品牌所設計的款式大多具幾何元素，大玩併色效果，不但色彩豐富，亦借助視覺錯覺幫助達至修飾身形，強調身體曲線美，同時俐落又具現代感。而且，品牌有部份款式，同一個色彩、花紋將設比基尼、半截、短袖、以及一件頭等不同版型，務求讓每位女士選擇到最適合自己的泳衣，價格為THB 790至THB2,240（約HK$197至HK$558）。

+ 6 + 5 + 4

Aprilpoolday

Aprilpoolday的泳衣款式傾向簡單且經典，難於過時。(aprilpoolday@Instagram)

Aprilpoolday為2014年創立的泰國品牌，主打要以獨特的概念設計出不同的泳衣款式。所出品的泳衣大多為粉色調，或帶有清新的小碎花以及拼色設計，甚有復古格調，售USD64至USD109（約HK$496至HK$845）。品牌採用簡單經典款式，希望為女性提供到游泳池、沙灘的裝束以外，亦能成為隨身攜帶的日常衣服。