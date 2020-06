那些我愛過的人｜連詩雅4個月練聲改形象　性感𡃁模靠素顏照洗底?

【那些我愛過的人】由林文龍、黃翠如、陳自瑤和連詩雅演出的《那些我愛過的人》廣受好評;連詩雅於劇中飾演婦產科醫生,演出甚有驚喜,洗脫過往「喜愛夜蒲」的造作形象。 圈中不少女星都曾被觀眾厭惡,遂在網上給予差評,直至後來的努力得到觀眾改觀,你又記得哪女星曾受千夫所指嗎?

連詩雅(Shiga)

連詩雅(Shiga)於《那些我愛過的人》飾演婦產科醫生,演出甚有驚喜。(shi_ga@Instagram)

連詩雅(Shiga)早前於社交平台發布出道10年感受,她分享記得有人曾對她說「Nothing worthwhile in life is ever easy and Nothing easy in life is ever worthwhile(時刻緊記 所有成功都是有理的有付出的 那就再難的路都不會輕易放棄)」這番說話。

回看連詩雅走過的10年,除了予人只唱慘情歌的印象,其餘就只有記得她的負評,包括一大堆的情史,前男友徐浩以外,2012年曾被爆出16歲與Rapper曲赤的親密照,以及承認曾與永安太子爺郭永淳有過一段婚外情。

另外,港女、偽ABC的形象亦深入民心,不但曾將「Rest in Peace」寫做「Rest in Piece」, 拍攝ViuTv節目《跟矛盾去旅行》時,亦因說話中文夾雜和誇張言行,被網民封為「極級港女」;連詩雅後來於接受媒體訪問時,表示會以平常心面對種種負評,即使未至於完全不介意,亦會當作意見,如承認與希望改善。

虛心接受,亦讓連詩雅近年形象變得貼地,不但敢於素顏示人,亦於去年旅遊節目《12個夏天》落手落腳收割昆布等行為,被指毫無架子;是次拍攝《那些我愛過的人》,為演好專業人士角色,亦花上4個月時間練聲,改善自己說話高音的問題。

林芊妤(Coffee)

林芊妤(Coffee)由女演員轉為發展瑜伽事業,建立健康形象。 (coffee89921@Instagram)

林芊妤(Coffee)於2008年入行,直至2014年因Gathering事件而與無綫電視(TVB)結束合約。在TVB工作期間,主要飾演小角色為主,且均為性感形象演出,尤其以《衝上雲霄II》胸壓馬國明一幕印象深刻,被指賣弄性感。

Coffee曾接受媒體訪問指,過去深怕失去演出機會,故不能選擇自己的定位;沒了合約束縛,Coffee選擇成為瑜伽導師,發展瑜伽事業;另外開設YouTube Channel分享瑜伽與瘦身運動影片,講解每個步驟之餘,透過親身示範拉近距離感,亦在動作間說出「加油」、「不要放棄」等鼓勵女生的說話,引起不少女生跟隨她的修身方法,成功建立健康形象。

周秀娜(Chrissie)

周秀娜(Chrissie)由𡃁模走到電影圈,更試過提名金像獎最佳女主角。(chrissienana@Instagram)

周秀娜於2018年憑電影《29+1》提名金像獎最佳女主角,由「𡃁模」走到現在並不容易。當年以模特兒出道,主打性感形象出寫真、拍廣告、抱枕,當中食雪糕、刷牙,以及穿比堅尼在中環過馬路的廣告,都引起一陣討論聲音,甚至被貫上「有傷風化」之標籤。

縱然當時身邊盡是負面聲音,但周秀娜亦以謙恭心態以及高EQ面對,清楚知道自己在做的事情,亦是這份了解,加上後來參與電影演出,開始收起性感,讓觀眾逐對她改觀。

