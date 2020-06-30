那些我愛過的人｜連詩雅4個月練聲改形象　性感𡃁模靠素顏照洗底?

【那些我愛過的人】由林文龍、黃翠如、陳自瑤和連詩雅演出的《那些我愛過的人》廣受好評；連詩雅於劇中飾演婦產科醫生，演出甚有驚喜，洗脫過往「喜愛夜蒲」的造作形象。 圈中不少女星都曾被觀眾厭惡，遂在網上給予差評，直至後來的努力得到觀眾改觀，你又記得哪女星曾受千夫所指嗎？

連詩雅（Shiga）

連詩雅（Shiga）於《那些我愛過的人》飾演婦產科醫生，演出甚有驚喜。(shi_ga@Instagram)

連詩雅（Shiga）早前於社交平台發布出道10年感受，她分享記得有人曾對她說「Nothing worthwhile in life is ever easy and Nothing easy in life is ever worthwhile（時刻緊記 所有成功都是有理的有付出的 那就再難的路都不會輕易放棄）」這番說話。

回看連詩雅走過的10年，除了予人只唱慘情歌的印象，其餘就只有記得她的負評，包括一大堆的情史，前男友徐浩以外，2012年曾被爆出16歲與Rapper曲赤的親密照，以及承認曾與永安太子爺郭永淳有過一段婚外情。

另外，港女、偽ABC的形象亦深入民心，不但曾將「Rest in Peace」寫做「Rest in Piece」， 拍攝ViuTv節目《跟矛盾去旅行》時，亦因說話中文夾雜和誇張言行，被網民封為「極級港女」；連詩雅後來於接受媒體訪問時，表示會以平常心面對種種負評，即使未至於完全不介意，亦會當作意見，如承認與希望改善。

虛心接受，亦讓連詩雅近年形象變得貼地，不但敢於素顏示人，亦於去年旅遊節目《12個夏天》落手落腳收割昆布等行為，被指毫無架子；是次拍攝《那些我愛過的人》，為演好專業人士角色，亦花上4個月時間練聲，改善自己說話高音的問題。

+ 4 + 3 + 2

林芊妤（Coffee）

林芊妤（Coffee）由女演員轉為發展瑜伽事業，建立健康形象。 (coffee89921@Instagram)

林芊妤（Coffee）於2008年入行，直至2014年因Gathering事件而與無綫電視（TVB）結束合約。在TVB工作期間，主要飾演小角色為主，且均為性感形象演出，尤其以《衝上雲霄II》胸壓馬國明一幕印象深刻，被指賣弄性感。

Coffee曾接受媒體訪問指，過去深怕失去演出機會，故不能選擇自己的定位；沒了合約束縛，Coffee選擇成為瑜伽導師，發展瑜伽事業；另外開設YouTube Channel分享瑜伽與瘦身運動影片，講解每個步驟之餘，透過親身示範拉近距離感，亦在動作間說出「加油」、「不要放棄」等鼓勵女生的說話，引起不少女生跟隨她的修身方法，成功建立健康形象。

+ 5 + 4 + 3

周秀娜（Chrissie）

周秀娜（Chrissie）由𡃁模走到電影圈，更試過提名金像獎最佳女主角。(chrissienana@Instagram)

周秀娜於2018年憑電影《29+1》提名金像獎最佳女主角，由「𡃁模」走到現在並不容易。當年以模特兒出道，主打性感形象出寫真、拍廣告、抱枕，當中食雪糕、刷牙，以及穿比堅尼在中環過馬路的廣告，都引起一陣討論聲音，甚至被貫上「有傷風化」之標籤。

縱然當時身邊盡是負面聲音，但周秀娜亦以謙恭心態以及高EQ面對，清楚知道自己在做的事情，亦是這份了解，加上後來參與電影演出，開始收起性感，讓觀眾逐對她改觀。

+ 5 + 4 + 3

更多曾被厭惡到被欣賞的女星＝＝＞