【殺手】由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、高海寧、江美儀演出的劇集《殺手》於剛過去的星期一（29/6）首播。 李佳芯與龔嘉欣分別為角色進行大改造；至於私底下的她們，穿搭造型卻充滿鄰家女孩氣息，甚或更為girlfriendable。

【按圖看】李佳芯與龔嘉欣於《殺手》性感絲襪上陣＝＝＞

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《殺手》更是李佳芯「解凍」後播出的首套劇集，劇中一改過往靚女形象，換上爆炸頭與粗框眼鏡造型；而龔嘉欣亦將頭髮剷青，穿上背心、熱褲與漁網絲襪，乖乖女形象不再。李佳芯、龔嘉欣平日的打扮走斯文清純路線，而且設有共通點，喜愛穿着淺色服裝，打造「無害穿搭」；到底，還有哪些元素是她們必備的呢？

李佳芯

37歲李佳芯透過穿搭打造鄰家女孩氣息。(aliaime@Instagram)

37歲李佳芯於劇集《殺手》中，除換上爆炸頭與粗框眼鏡造型，其中一個造型更戴上粉紅色假髮，一身漁網造型配上短靴，型格感十足。不過私下的李佳芯還是傾向樸素，追求簡單剪裁的款式增加親切感；淺色服裝以外，李佳芯亦勇於嘗試鮮艷色彩的服裝，惟仍是保留選擇暖色調，避免造型過份突出之餘，營造溫柔感。

另外，亦喜歡選擇格紋、幾何圖案的服裝款式，為造型帶來點綴；如連身單品，李佳芯則傾好選擇較素、圖案不會過份密集的款式，以免過於花巧，容易襯出老土感。

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「無害穿搭」更靠百變髮型？

李佳芯留有一把長髮，平日大多時候都會以曲髮形象示人，詮釋一份女人味。不過，她則時時利用不同編髮方式，打造出「無害感」；基本又簡單的馬尾造型以外，李佳芯亦會將頭髮編成丸子頭或半丸子頭，以及弄成雙鬢辮。編髮時，留意輕輕將頭頂頭髮拉鬆，同時保留鬢角（的水），帶修飾臉形效果，减齡又顯活潑。

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龔嘉欣

30歲龔嘉欣更愛穿着短裙／褲，打造視覺增高效果。(kungkaty@Instagram)

比起李佳芯，30歲龔嘉欣更愛穿着短裙／褲，盡顯長腿優勢，亦能在視覺上帶來延伸效果，是嬌小女生必學的穿搭元素之一。另外，龔嘉欣喜愛選擇白色下身單品，配合帶圖案、ruffles的露肩上衣，散發小性感，也能在性感和清純間得到平衡。服裝色調方面，她則傾好選擇少女感極重的粉色系，如粉紅、粉紫、檸檬黃色，配上幼跟高跟鞋，穩約散發輕熟氣息。

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「無害穿搭」更靠百變髮型？

大多時候，龔嘉欣都將頭髮剪至中短長度，她亦甚少將頭髮全放下，主要以編髮為主。與李佳芯一樣，喜歡把頭髮編成雙鬢辮、丸子頭，以及半丸子頭，配合她的穿搭更添青春氣息；另外，龔嘉欣有時會直接以「妹妹頭」瀏海示人，有時甚至將後面部份的頭髮盤起至all back、旁分、撥成八字瀏海等，多變髮型亦為龔嘉欣帶來滿滿的新鮮感。

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