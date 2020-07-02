【日本女生Uniqlo、GU、Zara、古著穿搭】無論置入多少新服裝，總會認為自己「無衫着」，衣服永遠少一件；不過只要學會重覆穿搭，同一件單品亦可襯出不同風格，身邊的人也難於察覺得到呢。

日本女生Chaki喜歡與人分享她的穿搭造型，更會教授重覆搭配的技巧。(__nmsk13@Instagram)

1998年出生的日本女生Chaki平日喜愛古著打扮，亦會購買Uniqlo、GU、Zara服裝作配襯，她的YouTube Channel開設不到一年已擁有7.81K訂閱者、Instagram有5萬粉絲，主要分享有關美妝、穿搭以及飲食等生活資訊。

同時，Chaki在Instagram上分享她近期的購入品，以及示範重覆搭配的技巧，例如如何利用同一件白色T-Shirt襯出一周造型等，吸引5萬名追蹤者追蹤。平日認為自己不夠衣服穿的女生，也可參考一下Chaki的重覆搭配術。

【品牌x古著】全沒違和感?

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【穿搭示範】印花圖案恤衫如何穿足一星期？

同一件印花圖案恤衫如何搭配？日本女生Chaki就示範了6個造型。(__nmsk13@Instagram)

印花圖案恤衫本身已十分搶眼，要做到天天穿同一件恤衫卻不讓人發現的確不容易，但或許透過不同穿着方式以及搭配帽子，就能帶來輕微的變化。Chaki示範了一個6天的重覆穿搭法，其中3日她利用了同色系單品作搭配，分別為湖水藍半身裙、湖水藍長褲，以及牛仔褲，增加造型的統一度。

【按圖看】印花圖案恤衫6日搭配法

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【穿搭示範】同一件白色圖案T-Shirt如何搭配？

Chaki示範以同一件圖案T-Shirt配襯不同下身單品。(__nmsk13@Instagram)

同樣地，帶有圖案的T-Shirt亦容易被認出是所穿的是同一件單品，Chaki則示範了配襯不同下身單品，例如配搭暖色調單品，以不同剪裁的半身裙和褲裝帶出各種造型格調。

【按圖看】白色圖案T-Shirt6日搭配法

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Chaki同時示範了如何利用百搭的純白T-Shirt襯出5天造型，到底純白T-Shirt能於穿搭造型上有多大的可能性？即按圖看＝＝＞

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白色吊帶連身裙又可怎樣搭配？Chaki亦為大家作出示範＝＝＞

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【按圖看】更多日本女生Chaki的穿搭照＝＝＞