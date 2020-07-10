早前，林嘉欣上大台節目《Do姐有問題》時，Dodo姐鄭裕玲曾言，名叫「嘉欣」的都是靚女。原來這個說法不只有名人支持，也得到大眾的認同。曾有傳媒在街頭進行訪問，詢問市民身邊最常聽的名字，得出「家俊」、「浩賢」、「嘉欣」和「詩詠」的答案，受訪者更異口同聲指，若名字叫「嘉欣」的女人，普遍都是斯文帶點獨特氣質。為何對「嘉欣」有這個印象？可能源於娛樂圈中也有幾位同是美人叫「嘉欣」的女星。不過近日在劇集《殺手》中造型出位的龔嘉欣，不僅打破固有的清純形象，也許還打破「嘉欣」的印象，令人耳目一新。

近日題材新穎的劇集《殺手》在網絡間掀起一番討論，而甜美可人的龔嘉欣卻一改以往形像，為觀眾帶來另一番的視覺新鮮感 (kungkaty@IG)

近日題材新穎的劇集《殺手》在網絡間掀起一番討論，一方面除了是一段時候被「雪藏」的李佳芯（Ali）終能在電視箱稍作露面外，在劇中飾演狠毒女殺手「Dark Angel」的龔嘉欣在造形有破格性的演出，以型格的「剷青」頭示人，為配合角色設定，龔嘉欣更將短髮染上鮮艷的橙紅色，簡直是完全顛覆以往清純溫柔的嘉欣。

不過，從事演藝事業10年多的龔嘉欣，初時以青春偶像劇《盛裝舞步愛作戰》入行，2011年在處境劇《誰家灶頭無煙火》的鍾思雅一角，清純形象在劇中得到萬千寵愛，同時甜美可人或楚楚可憐形象與龔嘉欣也畫成等號，多年來的發揮的角色多是被受保護的妹妹，或慘情居多，雖2016年憑《幕後玩家》中程思汝一角，奪得無綫萬千星輝頒獎典禮的「最佳女配角」，但往後龔嘉欣的劇路也沒有多大轉變。可幸，劇集《殺手》終於為龔嘉欣帶來一個新突破和挑戰，也讓觀眾認識到「嘉欣」也可擁有很多面。

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李嘉欣：嫁入豪門的「大美人」媚而不妖、艷而不俗的氣質

嫁入豪門的「大美人」李嘉欣，歲月也沒有去掉她的美貌，反而為李嘉欣加添一份成熟美 (michele_monique_reis@IG)

現年50歲的「大美人」李嘉欣仍舊風韻猶存，普遍人在18歲還是渾渾噩噩度過每天，但那時的李嘉欣已明確知道自己事業目標，選擇參選香港小姐比賽，更憑著得天獨厚的樣貌一擊即中獲得香港小姐和國際華裔小姐的冠軍，成為最年輕獲得「雙冠王」的女星。

隨即加入娛樂圈拍劇的李嘉欣更被傳媒冠以香港四絕色之一，與林青霞、關之琳和張國榮共享美譽，而李嘉欣在劇集《倩女幽魂》飾演傅月池，李嘉欣媚而不妖和艷而不俗的氣質完美結合五官的優勢，造型或樣貌也堪稱「經典之最」，也難怪李嘉欣多年來的情路也與城中富豪扯上關係，最後也嫁給香港船王之孫許晉亨，過着幸福且無憂無慮的「闊太」生活。

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鍾嘉欣：獲得多個選美比賽冠軍 為愛決意淡出娛圈

鍾嘉欣為丈夫Jeremy再誕下孩子後，慢慢從加拿大回港出席公開活動 (chungkayanlinda@IG)

一提鍾嘉欣，或許大家最深印象是在經典劇集《溏心風暴》飾演樂觀開朗的常在心一角，那年已是鍾嘉欣進入娛樂圈的第三年。當年鍾嘉欣二度獲大學推薦參選《溫哥華華裔小姐競選》，因為當再度被推薦，鍾嘉欣才決定參選，更一舉獲得冠軍和另外三個獎項，美貌與智慧並重的鍾嘉欣同時獲得《國際華裔小姐》的冠軍，相信鍾嘉欣的才藝與樣貌也備受觀眾肯定。

但當時的鍾嘉欣並沒有因常在心角色大受歡迎而放棄力求上進，鍾嘉欣不斷密密拍劇，如《金石良緣》、《搜神傳》和《人生馬戲團》等，讓自己在觀眾眼前留下更多美好印象。不過，愛情來到時，要擋也擋不過，當鍾嘉欣與相戀接近8年的武打影星伍允龍分開後，便遇上另一位為她在愛情帶來很多安全感的丈夫Jeremy，亦令到鍾嘉欣決意慢慢淡出娛樂圈，享受當幸福母親和妻子的生活。

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林嘉欣：「三滿貫」的實力派影后 集文藝氣質與甜美於一身

林嘉欣的笑容總是令人會心感到溫暖 (karenalamkayan@IG)

或許香港人認識林嘉欣是從台灣媒體的報導而對她有所了解，但「三滿貫」的實力派影后林嘉欣卻是從歌手轉行發展成演員的女星。當年寂寂無名的林嘉欣卻被「四大天王」張學友與黎明邀請她擔任音樂MV的女主角，影片中不溫不火的林嘉欣舉手投捉總是散發甜美與文藝氣質，叫人無不驚嘆。當年的林嘉欣從歌唱事業入行，但卻與經紀人張洪量發生合約糾紛，兩人之間的拉鋸戰更長達8年才完結。

誰不知卻讓林嘉欣轉而加入電影圈發展事業，林嘉欣將人生種種的經歷與情緒融入出演的電影中，令每一個角色都因為林嘉欣的詮釋而變得獨一無二，那年林嘉欣在電影《男人四十》中演技精湛且扣人心弦的胡彩藍一角，首次提名金馬的最佳新人和最佳女配角獎，便成功獲獎，獎項為那年在電影行業還是一張白紙的林嘉欣，畫下鮮豔奪目的色彩，也開啟林嘉欣的電影之路，直到以電影《百日告別》收獲第52屆金馬獎的最佳女主角獎，成為歷史上首位在金馬獎獲得新人獎、女配角和女主角獎的女星。

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