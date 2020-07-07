每每看見高清鏡頭下的韓星，皮膚白晢猶如零毛孔的膚質，令人羨慕不已。或許肌質要達到韓星質素，還需花費多點的心機和時間，不過若能知道韓星們平日常用化妝品或愛用的護膚好物，相信也能拉近這個距離，向達到「白滑肌」的目標前進。近日，氣質女星朴敏英在個人YouTube頻道分享「What's in MY bag」的影片，公開手袋當中的秘密，讓一眾粉絲也可了解女神平日必備的美妝愛好物。

氣質女星朴敏英在個人YouTuber頻道分享「What's in MY bag」的影片，公開手袋當中的秘密 (Just Parkminyoung@YOUTUBE截圖)

近期不少韓星如「性感小野馬」泫雅（Hyuna）、AOA的澯美、前F(X)成員Luna和Dara等，也相繼仿傚台灣女星成為美妝博主的熱潮，紛紛在YouTube成立自家頻道來分享平日生活習慣、護膚步驟和愛用的美妝小物。不過，這個舉動無疑是為各粉絲帶來福音，更讓女生可以清楚了解「女神之路」是如何育成，也同時讓人窺探女神常用小物。以下筆者便為大家盤點數個中港台女星如朴敏英和鄭秀妍（Jessica）在常用的手袋中，必備甚麼美妝好物呢？

氣質女星朴敏英「What's in MY bag」：香水、貴婦護手霜和 藥用護唇膏不可缺

氣質女星朴敏英雖然曾承認自己曾整容，但朴敏英卻是整得十分自然的一位女星 (rachel_mypark@IG)

現年34歲的朴敏英，逢她推出新劇總會獲得不錯的收視，連帶她在劇集中的妝容、髮型和穿搭也爭相成為眾多網民討論和模仿的對象。近日朴敏英在個人YouTube分享「What's in MY bag」的影片，在她Tod's Pocket Medium Leather Shopper的皮革手袋中，除了她平日拍照錄影而隨身攜帶的SONY相機和近期必備防疫三寶之一的消毒搓手和防疫口罩外，原來朴敏英平日也常備以下的愛用小物呢？

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Jessica（鄭秀妍）出門必備三寶，竟然有一樣是它？

女星Jessica（鄭秀妍）其實也不時在網上分享自己手袋裏常備的物品 (JESSICA LAND@YOUTUBE截圖)

女星Jessica（鄭秀妍）是韓國出名的女神，她與妹妹Krystal（鄭秀晶）更是圈中數一數二的「高顏值姐妹花」，雖然Jessica早在2014年已退出少女時代，但Jessica卻常常活躍於傳媒的鏡頭下，也創立自家服裝品牌「BLANC&ECLARE」，也擔任當中硬照模特兒，也在YouTube開設個人頻道「JESSICA LAND」與粉絲交流美妝心得，近日Jessica便再次與粉絲們分享「What’s in my bag」的影片，向粉絲一一拆解她平日外出工作的百寶袋究竟是帶了些甚麼的好用小物。

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泰妍平日愛用的妝物大多數是開架產品？

出道多年的泰妍，皮膚仍舊像當初剛出道時一樣，也是明亮紅潤的(taeyeon_ss@IG)

韓國少女時代的隊長泰妍現時專注個人歌唱事業發展，人氣在各國仍是有增無減，但鑑於早前疫情影響下，泰妍在外地的工作也暫時停止，但泰妍為了與粉絲和網民有互動的關係，也不時在她的YouTube個人頻道分享自己的日常生活和運動習慣，同時令網民驚訝高清鏡頭下的泰妍竟然零毛孔，雖然泰妍沒有公開平日愛用的美妝小物或平日外出手袋究竟有甚麼在裡面，但泰妍在一條日常「VLOG」中便透露她在韓國平價著名藥妝店Olive Young 購買保養品或常用的化妝品清單，是平日愛用的妝品呢！

資料來源：JESSICA LAND，그냥, 박민영 Just Parkminyoung，VLOG