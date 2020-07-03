近日台灣美妝排行榜UrCosme又釋出一年兩度的「2020年上半年新秀賞」的得獎榜單，當中能夠獲得美妝排行榜第一位的產品，都是經由眾多網民所評鑑挑選，因此榜單是極具參考價值。若近日心思思想購入一些酷熱夏季也適用的單品，擔心入手錯「雷品」的女生，不妨參下以下的得獎榜單吧！

台灣美妝排行榜UrCosme每半年也會釋出「上半年新秀賞」的得獎榜單，每個得獎產品也是獲得美妝排行榜的第一位 (urcosme.com截圖)

台灣美妝排行榜UrCosme不時也會綜合網民對美妝產品的用後感和評分，繼而每半年也會綜合出一份「2020年上半年新秀賞」的得獎榜單，能夠獲得第一名的美妝產品都是在2019年11月1日至2020年4月30期間推出的新品，更是獲得網民使用心得投稿和評分多於4.5分（總分：6分）之產品。

加上每個獲得第一名的美妝產品都會列明它三個備受網民推舉的賣點，女生可以根據自己平日的護膚習慣和喜好來挑選美妝產品，不用擔心買了不喜歡或不好用的藥妝品。不過UrCosme「2020年上半年新秀賞」得獎榜單包括超過20個產品類型，種類繁多的關係，筆者會為大家介紹多個常用美妝產品類別中的冠軍。

【基礎保養—化妝水第一名】：WHITE FORMULA 自白肌 微分子玻尿酸保濕修護精華水 250ml

化妝水上半年新秀：WHITE FORMULA 自白肌 微分子玻尿酸保濕修護精華水 (joanne1810.beauty@IG)

化妝水可說是一年四季必常備的護膚品，自White formula 自白肌在2017年首次於開架市場推出第一瓶的玻尿酸濃密保濕化妝水後，便造成一時哄動。這款微分子玻尿酸保濕修護精華水主打品牌獨家的彈潤修護成分「微分子精準高滲透科技」（「CPAQUA®+），不含添加香料和酒精配方，網民評語也是指出產品最好的是保濕能力，其次是不含酒精和吸收力強，因產品是微乳化質地，保濕得來也不黏膩。

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【按下圖看】基礎保養類別：洗臉、乳液、乳霜、精華液和其他進階護膚品的得獎名單

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【防曬第一名】：SHISEIDO 資生堂 Future Solution LX 晶鑽修護抗禦防曬霜 SPF50+ PA++++ 50ml

SHISEIDO 資生堂 Future Solution LX 是一款具有皮膚護理功用的防曬產品 (silverkis@IG)

防曬是女生每天也會使用的美妝產品，過度滋潤的防曬很易造成皮膚過份出油，含有酒精成分的防曬更會為皮膚帶來不必要的刺激，一款好用又收獲很多好評的臉部防曬，可以解決以上煩惱。SHISEIDO 資生堂 Future Solution LX是一款包含源於日本高野山的傳奇再生植物 ──延命草的提取成分，能有效提升肌膚細胞再生能力，並同時抑制紫外線因子對肌膚的傷害，達到防曬又同時護膚的作用。

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【按下圖看】底妝類別：隔離霜、粉底液、氣墊粉餅及定妝和彩妝類別：眼影和唇露的得獎名單

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資料來源：Urcosme