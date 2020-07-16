楊秀惠日前邁入人生新階段，離巢效力16年的無綫，又剛成為「新手媽媽」。其實過去楊秀惠除了拍劇，還一直經營美容生意。日前，她在個人YouTube頻道上傳名為「我是如何在網上商店賺取一億港元？」的影片，分享她的致富之道。

楊秀惠最近拍片分享創業心得。（IG@vvyeo）

楊秀惠2011年開始主持節目《姊妹淘》，分享護膚及減肥等「扮靚」心得。而在2014年，楊秀惠與爸爸一起在銅鑼灣開設樓上美容店，代理不同美容產品，發展到現時，已經在香港、澳門及新加坡有分店。



除了實體店，楊秀惠也有經營網店。這次在影片中，楊秀惠主要提及網店的賺錢秘訣，「直到2020年，我的網上商店已經賺了超過港幣一億元」，她坦言賺錢秘訣在於選擇「購物平台」及正確地利用網上廣告，她指「這幾年投放網上廣告的費用，足以在香港Full Pay一間三房全新單位。」

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網民看畢影片後不少都大讚楊秀惠有生意頭腦，又留言指「內容好實在（用）」，但也有網民質疑其數字的真確性。其實除了楊秀惠，有不少女星嘗試經營副業並且獲得不少成就，甚至賺得比演藝工作更多。

楊斯雅

現年33歲的楊斯雅（Cindy）2012年參選港姐，最後雖落選，仍加入無綫主持J2節目《安樂窩》，但入行後並未受到無綫力捧。她受訪時坦言在娛樂圈爆騷時月入萬多元，無工作時僅靠二千多元底薪，不足以糊口。因此，她與男友計劃開設網店賺外快，曾經賣過家品、首飾及眼鏡，最後看到性玩具市場的商機，決定開設性玩具店。

現在楊斯雅擁有3間分店，連同網店一個月大概有10萬元盈利，收入三級跳。而她的做生意秘訣除了是開細舖節省租金，營業時間也選在下午3點至10點，雖然時數不長，但卻是最多人逛街的「黃金時間」，僅在旺市時開店可減少聘請人手的支出，達到最大的成本效益。

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陳妙瑛

陳妙瑛1993年參選港姐入行，當年進入5強，成為無綫力捧花旦，代表作有《無頭東宮》、《洗冤錄》等。而她在2005年開始淡出娛樂圈，轉型成為商人。現在她涉足飲食及美容行業，是餐廳老闆，同時是化妝學校及保健美容產品的創辦人，陳妙瑛的身家連同物業現在估計逾1億2000萬元。除了靠相交多年的「好朋友」玩具大王蔡志明背後指點，曾是圈中人的陳妙瑛似乎在宣傳上有「獨特一套」，在2006年曾邀請當時40歲的邵美琪替她擔任瘦身產品代言人，療程完成後減去12磅，成為當時熱話。

陳妙瑛淡出娛樂圈，成為商人。（01娛樂/張嘉敏攝）

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