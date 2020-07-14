「一代賭王 」何鴻燊5月底於養和醫院病逝，何鴻燊家族由7月8日起一連三日，在香港殯儀館設喪，何猷亨舊愛陳瀅連續三日都現身賭王喪禮，兩人的復合傳聞似乎不是空穴來風?

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何猷亨與陳瀅在2015年同遊日本札幌，因而傳出戀情，但戀情維持不夠一年便分手。然而，兩人似乎再見亦是朋友，不時被拍到結伴外出，不過兩人都堅稱沒有復合，只是朋友。自兩人分手後，何猷亨最近與馮盈盈傳出緋聞，而陳瀅也與身價過億的「衣架大王」之子劉德俊、方力申、陳家樂等傳出緋聞，但兩人都一概否認，似乎更能看到他們在彼此心中的「超然」地位。

四太罕有讚陳瀅 哪位前度獲賭王讚「滿分」？

27歲何猷亨是何鴻燊與四太梁安琪的次子，在姊姊何超盈與弟弟何猷君相繼結婚及生下寶寶，何猷亨感情生活一直受到關注。何猷亨異性緣一直不俗，之前也與不少女星都傳出過緋聞，但卻沒有多少個女友獲得何家「認可 」。

2012年，何猷亨與當時在劍橋大學讀書的富家女陳可欣(Sabrina)拍拖，四太曾在公開場合大讚Sabrina聰明，而何鴻燊更大讚她是「Full Mark」滿分，何家對她相當滿意，但可惜兩人最後還是分手收場。

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陳瀅與何猷亨拍拖時，與何家的關係也十分融洽。四太在公開場合曾大讚陳瀅「靚女 」，也默許陳瀅與何猷亨的戀情。而陳瀅與何猷亨更曾與四太及何超欣一同觀賞麥當娜（Madonna）演唱會，當時四太搭着陳瀅膊頭，可見兩人關係不俗。陳瀅更多次由何家專車接送，兩人愛得如此高調，又獲得四太認可，陳瀅當時 被大眾認為是「何家新抱」，但最後兩人宣布分手。然而，分手後兩人又藕斷絲連，多次傳出復合。

陳瀅與四太一家關係不錯，曾結伴看演唱會。（01娛樂/梁碧玲攝）

戀上富二代備受壓力

陳瀅與何猷亨從沒交待分手原因，最近陳瀅受訪時卻罕有提起「前度 」何猷亨，她坦言當年與對方拍拖時受到很多攻擊，恐懼與富家子弟拍拖。陳瀅過去的緋聞男友大多都是出身富裕，之後又戀上賭王之子，讓不少人對她留下貪慕虛榮、「拜金女 」、釣金龜等印象。陳瀅雖然出身於破碎家庭，還未出生她的生父便腦瘤去世，母親改嫁，陳瀅一直都是由住在溫哥華的婆婆撫養。幸而是婆婆十分疼愛她，她與母親關係雖然差，但與繼父關係不錯，雖沒有血緣關係，但本身是內地富商的繼父一直供書教學，本身姓鄭的她也改跟繼父姓陳。陳瀅也多次自言家境不錯，自小也是衣食無憂。

陳瀅由婆婆撫養長大。（IG@missjni）

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縱然如此，當她戀上顯赫家族何家之子也難免成為眾人焦點，每當有女性尤其是女藝人與富翁或富二代拍拖時，總會被貼上不少負面標籤。不知是否因為輿論壓力，陳瀅與何猷亨的戀情縱然「浮面」，兩人仍以沉默應對傳媒，以免重蹈過去覆轍。

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