王君馨新歌MV性感不低俗　歷代性感女神　朱茵眼神殺人不靠暴露

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王君馨（Grace）花上6個月時間自資6位數籌備她的「寶寶」：新歌《Casada》，並在與老公Daniel結婚3周年當天舉行MV發布會；MV中她換上多個造型，性感誘人，走歐美風卻絕不俗套。

王君馨（Grace）花上6個月時間自資6位數籌備她的「寶寶」：新歌《Casada》。(gwgurlie86@Instagram)

除了演員身份，王君馨以往亦曾試過演唱多套電視劇集歌曲，日前在Instagram宣布以獨立歌手「G.Racie」的身份再出道，推出首支單曲《Casada》。亦指《Casada》是送給老公Daniel一份特別的禮物，因為「Casada」在西班牙文是「我結婚了」的意思：

「婚姻是人生中一件重大的事情
亦是一個新階段的開始
兩個人由相知、相識、相愛到步入婚姻
是何等浪漫、甜蜜的旅程
願這歌能成為每位期待婚姻或是已婚的人一個祝福 💖」

【按圖看】王君馨（Grace）於《Casada》MV中的造型＝＝＞

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MV內的王君馨換上多個造型，包括Dolce & Gabbana印花連身裙、泳裝、沙灘Look、唱歌Look等，擺出多個誘人甫士。雖然服裝方面傾向貼身、透膚、露背，甚至Deep V款式，但亦沒有過份賣弄感覺，相反散發性感輕熟女氣息，造型亦得到大讚。

【按圖看】王君馨（Grace）日常造型＝＝＞

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王君馨以外，哪些女星亦是從骨子裡透出性感？點圖即看＝＝＞

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除了骨子裡性感女星，圈中更有一班凍齡女星，膚質幾乎如少女一樣＝＝＞（延伸閱讀

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