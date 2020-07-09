【2020娛樂圈孕婦】陳凱琳（Grace）、譚凱琪、倪晨曦、倪晨曦、李亞男、余文樂太太王棠云等多位女星宣布懷孕。早前陳凱琳（Grace）舉行Baby Shower，公布與鄭嘉穎懷有的二胎性別為男孩，同樣懷孕的好姊妹譚凱琪亦有到場互相送上祝福 懷孕女星衣着未有如印象中的孕婦打扮，甚至有些造型讓人看不出懷孕端倪？部份極具參考價值，甚至可遮遮肚腩！

陳凱琳

陳凱琳（Grace）日前舉行Baby Shower，分享二胎的性別為男性。(ghlchan@Instagram)

陳凱琳（Grace）雖然未肯向外界透露現時懷孕多少周，但近來舉行了Baby Shower分享寶寶的性別，在Baby Shower以及早前一次公開活動中，貼身裙的打扮明顯腹大便便，騷出身形曲線美。

不過，陳凱琳於懷孕初期時頻頻以合身剪裁服裝示人，穿着A-Line連身裙以外，陳凱琳的遮肚秘密武器就是利用外套與高腰設計的下身服裝，例如她會選擇以高腰西褲配襯Trench Coat、同色系的西裝套裝，借助延伸效果轉移視線，或以恤衫於腰間位置打結，當成外套款穿着。

另外，陳凱琳與龔嘉欣拍攝閨密照時，即使二人穿上同款不同色的服裝款式，陳凱琳亦刻意將橡根腰的半身裙拉高，當成高腰款式穿着。

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譚凱琪

譚凱琪選擇具腰線設計的連身裙。(zozotam1o1o@Instagram)

譚凱琪早前於社交平台分享唯美孕照，繼而發文指自己正經歷一個奇妙旅程，宣告新生命即將來臨。譚凱琪並沒有選擇鬆身、直落剪裁的連身裙款作為她的孕婦穿搭；相反，私下多穿繫上腰帶的款式，甚或她會於連身裙外自行繫上皮帶，呈現腰線。

連身款式以外，譚凱琪喜歡以「上闊下窄」的打扮示人，就如早前出席陳凱琳Baby Shower時，譚凱琪亦是以oversized恤衫配襯短身窄裙，遮肚之餘也可露出纖幼的腿部。

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倪晨曦

倪晨曦在社交平台指，娃娃裙是她現時最好的朋友。(misselvani@Instagram)

倪晨曦於父親節當天宣布懷孕消息，與陳凱琳一樣，穿着恤衫將衫擺位置於腰間打結，oversized款式配上牛仔短褲。倪晨曦亦喜歡以鬆身T-Shirt配襯高腰牛仔褲，能夠遮肚並且呈現慵懶感。

至於近日的最愛，倪晨曦則在Instagram表示「現在開始娃娃裙是我最好的朋友」，更指是顯瘦的單品；倪晨曦喜歡選擇連身娃娃裙，只露出纖幼的手部與腿部肌膚，而其中一個造型，她則以白色泡泡袖上衣搭配吊帶娃娃裙，泡泡袖除能修飾手臂看起來纖幼，更成功將視覺焦點轉移。

【按圖看】李亞男與王棠云的孕婦打扮＝＝＞